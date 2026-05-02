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Video | Capturaron en Medellín a “Valentina Mor”, la influencer venezolana que habla como paisa

La creadora de contenido estaría involucrada en un intento de hurto contra un turista extranjero en la ciudad. En el hecho habrían participado dos personas más implicadas. Esto es lo que se sabe.

  • Capturaron en Medellín a Valentina Velázquez, más conocida en redes sociales como “Valentina Mor”. FOTOS: Capturas de video
    Capturaron en Medellín a Valentina Velázquez, más conocida en redes sociales como “Valentina Mor”. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Valentina Velázquez, más conocida en redes sociales como “Valentina Mor”, fue capturada luego de verse presuntamente involucrada en un intento de hurto contra un extranjero en Medellín.

El hecho ocurrió en el barrio Colón, ubicado en la Comuna 10 - La Candelaria, luego de una serie de denuncias por movimientos bancarios irregulares en las cuentas de la víctima, a quien al parecer Valentina le habría sustraído sus tarjetas de crédito.

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Las autoridades, que realizaban labores de patrullaje por la zona, dieron con el paradero de la influencer venezolana y de dos hombres, quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol.

De inmediato fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección debido a que algunos habitantes del sector intentaban agredirlos. Asimismo, el vehículo en el que se desplazaban fue inmovilizado por funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

¿Quién es “Valentina Mor”?

“Valentina Mor” cobró notoriedad en redes sociales luego de aparecer en una entrevista en el que hablaba con acento paisa, pues aunque es venezolana, en el video que realizaban afirmaba ser de Medellín.

El video se viralizó de tal manera que la joven comenzó a subir contenido en redes sociales y a crear una marca con la que continuó hablando como paisa.

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Sin embargo, su vida ha estado marcada no solo por este intento de hurto en el que estaría involucrada, sino también porque ha sido señalada de un robo en un hotel del sector turístico El Laguito, en Cartagena. De este caso existe un video en el que ella aparece, junto a quien sería su pareja, presuntamente sacando unas maletas que no les pertenecía.

Las autoridades continúan con la investigación del caso en el que habría participado esta joven en Medellín, mientras permanece bajo custodia a la espera de que se interponga una denuncia formal en su contra.

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