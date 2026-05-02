Video | Capturaron en Medellín a “Valentina Mor”, la influencer venezolana que habla como paisa

Valentina Velázquez, más conocida en redes sociales como “Valentina Mor”, fue capturada luego de verse presuntamente involucrada en un intento de hurto contra un extranjero en Medellín.

El hecho ocurrió en el barrio Colón, ubicado en la Comuna 10 - La Candelaria, luego de una serie de denuncias por movimientos bancarios irregulares en las cuentas de la víctima, a quien al parecer Valentina le habría sustraído sus tarjetas de crédito.

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Las autoridades, que realizaban labores de patrullaje por la zona, dieron con el paradero de la influencer venezolana y de dos hombres, quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol.