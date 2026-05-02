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Suegra de Carolina Flores habría escapado 30 minutos después del crimen en México; se conocen nuevos detalles

Erika María Herrera fue capturada el 24 de abril en Venezuela por el delito de resistencia a la autoridad. Sobre ella pesaba una notificación roja de Interpol.

  • Así habría escapado la suegra de Carolina Flores, una joven asesinada a tiros en México. FOTOS: Fiscalía de México - cortesía
    Así habría escapado la suegra de Carolina Flores, una joven asesinada a tiros en México. FOTOS: Fiscalía de México - cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Salen a la luz más detalles sobre la captura en Venezuela de Erika María Herrera, suegra de la exreina mexicana Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años que fue asesinada a tiros al interior de su apartamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Este caso ha generado gran conmoción en Latinoamérica, debido a que existe un video como material probatorio en el que aparece implicada la suegra en el caso catalogado por la Fiscalía mexicana como “feminicidio”.

En el material audiovisual se observa a la familiar caminando detrás de la joven y en una habitación le dispara al menos en 12 ocasiones: seis en el cráneo y seis en el tórax.

Lea también: Capturaron en Venezuela a la suegra de la exreina mexicana asesinada a balazos

Tras lo ocurrido, la suegra huyó en un taxi el mismo 15 de abril, presuntamente con ayuda de su hijo y esposo de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera, quien 24 horas después acudió a las autoridades para presentar una denuncia.

La detención de Herrera, de 63 años, ocurrió el 24 de abril por el delito de resistencia a la autoridad en Caracas, capital de Venezuela. Según información de la Fiscalía de México, ella habría ingresado al país suramericano el 16 de abril, un día después del crimen.

Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente”, se lee en un post de la Fiscalía mexicana.

Erika María Herrera se habría demorado 30 minutos en huir de la escena del crimen

Según datos recopilados por el periodista mexicano Carlos Jiménez, la madre de Alejandro Sánchez Herrera habría tardado al menos 30 minutos en huir del apartamento en el que se encontraban Carolina Flores, su bebé de 8 meses, las mascotas y su esposo.

Erika habría llegado al apartamento en Polanco a las 10:55 de la mañana. A las 11:24 a. m. se escuchan los 12 disparos y a las 11:45 a. m. habría huido de la escena del crimen con maletas.

Jiménez aseguró que Alejandro Sánchez nunca detuvo a su madre, puesto que la dejó ir y que esperó hasta el día siguiente para interponer la denuncia. Él también está bajo investigación de las autoridades por presunta complicidad en el crimen.

Siga leyendo: Así habría escapado la suegra de la exreina mexicana tras su asesinato

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