Inés María Zabaraín y sus hijos se pronunciaron tras la reaparición de Jorge Alfredo Vargas por caso de presunto acoso sexual, ¿qué dijeron?

Después de permanecer más de cuatro meses alejado de las redes sociales, el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas reapareció este martes 4 de agosto con un video en el que habló por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un caso de presunto acoso sexual. Horas después de la publicación, su esposa, Inés María Zabaraín, y sus tres hijos manifestaron públicamente su respaldo. En el video, compartido a través de su cuenta de Instagram, Vargas afirmó que decidió guardar silencio durante 137 días mientras avanzaban las actuaciones judiciales. También reiteró que no acepta los cargos formulados por la Fiscalía y aseguró que ejercerá su derecho a la defensa junto con su equipo de abogados. Entérese: “Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta”: Jorge Alfredo Vargas habla por primera vez tras acusación de acoso sexual

El periodista sostuvo que respeta el derecho de cualquier persona a acudir a la justicia cuando considera vulnerados sus derechos. Agregó que quienes son investigados también deben contar con las garantías necesarias para conocer las acusaciones, responder a ellas y defenderse dentro del debido proceso.

Además, aseguró que es inocente de los señalamientos en su contra y agradeció el apoyo recibido por parte de las personas más cercanas durante los meses en los que permaneció alejado del ámbito público. Tras la publicación, los mensajes de respaldo de su familia no tardaron en aparecer. La primera en pronunciarse fue la presentadora Inés María Zabaraín, quien comentó la publicación con una frase en la que reafirmó su confianza en su esposo. Le recomendamos leer: Drástico giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro presuntas víctimas renunciaron a participar en el juicio ”Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”, escribió la periodista. Sus hijos, Sofía, Laura y Felipe, también dejaron mensajes en el mismo espacio para expresar su respaldo. ”Te amamos, pa. Sabemos quién eres y estamos contigo”, escribió Felipe. Por su parte, Sofía comentó: “Te amo, pa. Te creemos y estamos contigo”.

Laura también manifestó su apoyo con un mensaje en el que expresó: ”Contigo siempre, aquí estamos y creemos en ti”.

Comentarios de la familia de Jorge Alfredo Vargas tras su publicación sobre los presuntos casos de acoso en su contra. FOTO: Jorge Alfredo Vargas vías Instagram.

Las declaraciones de la familia se conocieron pocas horas después de la audiencia de imputación de cargos, en la que Jorge Alfredo Vargas rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía. El proceso continuará en la justicia colombiana mientras avanzan las diferentes etapas de la investigación. La publicación del periodista generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores, colegas y figuras del medio expresaron opiniones divididas frente al caso. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la evolución del expediente y las decisiones que correspondan dentro del marco legal.

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