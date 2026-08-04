“Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta”: Jorge Alfredo Vargas habla por primera vez tras acusación de acoso sexual

El periodista Jorge Alfredo Vargas habló por primera vez, luego de permanecer 137 días en silencio, sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de acoso sexual. Aseguró que solo durante la audiencia conoció de manera concreta los hechos por los que es investigado y anunció que ejercerá su defensa acompañado por su equipo de abogados, insistiendo en que es inocente y pidiendo que sea la justicia, con base en las pruebas, la que establezca la verdad.
El pronunciamiento lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que explicó las razones por las que decidió romper el silencio después de más de cuatro meses desde que el caso se hizo público.
Entérese: Fiscalía ya imputó el delito de acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas
Vargas aseguró que solo durante la audiencia realizada este martes, 4 de agosto, conoció de manera específica los hechos por los que es señalado, por lo que insistió en que hasta ahora puede ejercer plenamente su derecho a la defensa.
“Decidí hablar por una razón muy concreta: solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto: durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, expresó.