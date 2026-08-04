“Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta”: Jorge Alfredo Vargas habla por primera vez tras acusación de acoso sexual

El periodista Jorge Alfredo Vargas habló por primera vez, luego de permanecer 137 días en silencio, sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de acoso sexual. Aseguró que solo durante la audiencia conoció de manera concreta los hechos por los que es investigado y anunció que ejercerá su defensa acompañado por su equipo de abogados, insistiendo en que es inocente y pidiendo que sea la justicia, con base en las pruebas, la que establezca la verdad. El pronunciamiento lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que explicó las razones por las que decidió romper el silencio después de más de cuatro meses desde que el caso se hizo público. Entérese: Fiscalía ya imputó el delito de acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas Vargas aseguró que solo durante la audiencia realizada este martes, 4 de agosto, conoció de manera específica los hechos por los que es señalado, por lo que insistió en que hasta ahora puede ejercer plenamente su derecho a la defensa. “Decidí hablar por una razón muy concreta: solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto: durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, expresó.

En su declaración, afirmó que respeta el derecho de cualquier persona a acudir a la justicia, pero recalcó que quien es investigado también tiene derecho a conocer los hechos y ejercer su defensa: “Toda persona tiene derecho a acudir a la justicia. Ese principio nunca ha estado ni estará en discusión para mí. Pero quien es señalado, como lo he sido yo, también tiene derecho a conocer los hechos, a responder y a defenderse. Para mí, ese momento apenas comenzó hoy”, sostuvo. Lea más: “¿Nos damos un besito de buenas noches?”: Expracticante hace nueva denuncia contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual En su mensaje, Vargas contó que ha enfrentado “preguntas, dudas y juicios muy duros” , pero a partir de la audiencia, anunció que iniciará formalmente su defensa junto a su equipo de abogados. Dijo estar “convencido” de su inocencia y expresó su respeto por el proceso judicial y por todas las personas involucradas. En el cierre del video pidió que se le permita ejercer su derecho a la defensa y que “sea la justicia, con pruebas, la que establezca la verdad”. También dedicó un mensaje de agradecimiento a su esposa, Inés María, a sus hijos Laura, Sofía y Felipe, así como a sus familiares y amigos, por acompañarlo y creer en él durante estos meses.

Contexto del caso de Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

El pronunciamiento de Vargas se produjo horas después de la audiencia de imputación de cargos adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en la que el periodista fue imputado por el presunto delito de acoso sexual. Durante la diligencia, que se realizó de manera reservada para proteger la identidad de las denunciantes, el comunicador no aceptó los cargos. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se originó por las denuncias de cuatro mujeres que trabajaron en Noticias Caracol entre 2024 y 2026, quienes señalaron que habrían sido víctimas de conductas constitutivas de acoso sexual en el entorno laboral. Los hechos son materia de investigación y deberán ser esclarecidos dentro del proceso judicial.

La audiencia se llevó a cabo bajo reserva por decisión del juzgado, a petición de la Fiscalía y de la representación de las presuntas víctimas, con el fin de proteger su identidad, evitar una posible revictimización y preservar la confidencialidad del proceso. Tras su retiro de la televisión, Vargas mantuvo un bajo perfil público y no se pronunció sobre las denuncias durante más de cuatro meses, hasta ahora. Siga leyendo: Rafael Poveda responde a periodistas y anuncia a Jaime Lombana en su defensa: “No me dieron derecho a la réplica” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

Jorge Alfredo Vargas fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acoso sexual. La investigación se originó por denuncias de cuatro mujeres que trabajaron en Noticias Caracol, quienes señalaron posibles conductas de acoso sexual en el entorno laboral. ¿Jorge Alfredo Vargas aceptó los cargos por presunto acoso sexual? No. Durante la audiencia de imputación de cargos, Jorge Alfredo Vargas no aceptó las acusaciones formuladas por la Fiscalía y anunció que ejercerá su defensa dentro del proceso judicial. ¿Qué sigue en el proceso judicial contra Jorge Alfredo Vargas? El proceso continuará con la etapa de investigación y la defensa del periodista podrá ejercer sus actuaciones dentro del marco judicial.