Drástico giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro presuntas víctimas renunciaron a participar en el juicio

La audiencia de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas registró un giro durante la jornada del martes 4 de agosto, luego de que la Fiscalía informara que tres de las cuatro personas mencionadas dentro del proceso decidieron no participar en el juicio por presunto acoso sexual.
De acuerdo con lo revelado durante la diligencia judicial, las tres personas enviaron una comunicación dirigida inicialmente a la jueza del caso y a los fiscales del grupo de tareas especiales, en la que solicitaron que se mantuviera en reserva su identidad y manifestaron su decisión de no intervenir en el proceso penal.
Según informó El Tiempo, la fiscal explicó que la entidad recibió el documento en la mañana del martes y que, frente a esa determinación, la Fiscalía no presentó objeciones.