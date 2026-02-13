Comenzaron audiencias preparatorias contra Sandra Ortiz: pedido de preclusión y giro en el caso UNGRD

Las audiencias preparatorias del juicio contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia, arrancaron formalmente, convirtiéndola hasta ahora en la única mujer judicializada por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos de corrupción más delicados que ha golpeado al Gobierno de Gustavo Petro.

La diligencia, que marca el tránsito del caso hacia la etapa de juicio, estuvo atravesada por la petición del abogado Mauricio Camacho Fernández de precluir el proceso, al considerar que no existen pruebas suficientes que comprometan penalmente a su clienta y que, además, la Fiscalía habría variado aspectos centrales de la acusación.

Según el defensor, los hechos atribuidos a Ortiz “no ocurrieron” en la forma en que los ha descrito el ente acusador.

La petición fue rechazada por las demás partes procesales y la discusión quedó aplazada. El juzgado fijó para el próximo 4 de marzo la audiencia en la que se resolverá de fondo esa solicitud.

Pero no fue el único movimiento relevante. La defensa también pidió la realización de una audiencia reservada con el fin de obtener información financiera relacionada con Pedro Castro, exsenador liberal del Valle del Cauca. De acuerdo con la investigación, Castro habría prestado en 2023 cerca de 4.000 millones de pesos para pagar los sobornos a los congresistas.