Zapata: “El plan se cumple”; Arias respalda la rotación en Nacional y espera a Ospina y Chicho

Atlético Nacional vive un presente de plenitud. En una noche de fútbol ofensivo y autoridad colectiva, el equipo verdolaga derrotó 4-1 a Fortaleza y confirmó que, más allá de los nombres, hay una idea clara que se impone en cada partido.
Con tres triunfos en línea y nueve puntos de nueve posibles, el conjunto dirigido por Diego Arias no solo suma, sino que transmite: intensidad, agresividad ofensiva y una competencia interna que eleva el nivel del plantel.
Juan Manuel Zapata en su mejor versión
Uno de los nombres propios del momento es Juan Manuel Zapata. En un equipo que ha variado el sistema y que ha tenido ausencias sensibles en el mediocampo, el volante asumió un rol central, participando en ambas fases del juego y convirtiéndose en el equilibrio entre ataque y recuperación.
Lejos de personalizar el buen momento, Zapata fue enfático en rueda de prensa:
“Lo más importante aquí es Nacional, el equipo. Diego me ha dado las herramientas para desempeñarme en esa posición, pero todo es acorde a lo que hacen mis compañeros. Ellos me facilitan el trabajo”.