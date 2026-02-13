Zapata: “El plan se cumple”; Arias respalda la rotación en Nacional y espera a Ospina y Chicho

Atlético Nacional vive un presente de plenitud. En una noche de fútbol ofensivo y autoridad colectiva, el equipo verdolaga derrotó 4-1 a Fortaleza y confirmó que, más allá de los nombres, hay una idea clara que se impone en cada partido. Con tres triunfos en línea y nueve puntos de nueve posibles, el conjunto dirigido por Diego Arias no solo suma, sino que transmite: intensidad, agresividad ofensiva y una competencia interna que eleva el nivel del plantel. Juan Manuel Zapata en su mejor versión Uno de los nombres propios del momento es Juan Manuel Zapata. En un equipo que ha variado el sistema y que ha tenido ausencias sensibles en el mediocampo, el volante asumió un rol central, participando en ambas fases del juego y convirtiéndose en el equilibrio entre ataque y recuperación. Lejos de personalizar el buen momento, Zapata fue enfático en rueda de prensa: “Lo más importante aquí es Nacional, el equipo. Diego me ha dado las herramientas para desempeñarme en esa posición, pero todo es acorde a lo que hacen mis compañeros. Ellos me facilitan el trabajo”.

Su discurso refleja la cultura que el cuerpo técnico intenta consolidar: el rendimiento individual como consecuencia del funcionamiento colectivo. Zapata atraviesa un pico de forma, pero insiste en que el objetivo es uno solo: que el equipo siga ganando. En un partido que pudo terminar con un marcador más abultado, Nacional mostró paciencia cuando el rival defendía en bloque bajo y determinación cuando encontró espacios. “Sabíamos que el gol iba a llegar si manteníamos la intención de atacar. El equipo está enfocado en el plan”, explicó el mediocampista. Rotación con sentido, no por moda Uno de los debates recurrentes gira en torno a la rotación. Con un calendario apretado y varias competencias por delante, el entrenador dejó claro que los cambios no obedecen a caprichos ni a imitaciones del pasado. “El cambio no es por cambiar. En cada partido evaluamos qué once nos representa mejor. Tenemos calidad y cantidad. Es nuestra responsabilidad mantener a la mayoría con ritmo”, afirmó el técnico. La referencia inevitable es la etapa de amplia rotación que vivió el club en otros ciclos, pero el mensaje ahora es diferente: la versatilidad no significa alterar todo el equipo, sino sostener la competitividad con distintas piezas sin perder identidad. El ejemplo más evidente está en los laterales. Milton Casco volvió a marcar —dos goles en tres partidos— y Andrés Felipe Román aporta profundidad y agresividad. “Es una fortuna contar con jugadores de esa experiencia y calidad humana”, subrayó el entrenador.

Un equipo que ataca... y asume riesgos El 4-1 dejó claro que Nacional tiene vocación ofensiva. Presiona alto, ataca con muchos hombres y busca abrir los partidos desde el inicio. Eso, naturalmente, implica exposición. Desde la tribuna pueden percibirse fisuras cuando el equipo queda con espacios a la espalda, pero Zapata explicó que internamente sienten control sobre esas situaciones: “Sabemos replegar. Es parte del juego. Si queremos presionar y atacar, habrá espacios, pero lo trabajamos”. El equipo entiende que el riesgo es el precio de su propuesta. Hasta ahora, los números respaldan la apuesta. El “problema” de la abundancia En la conferencia quedó claro que el cuerpo técnico enfrenta un “problema de los buenos”: demasiadas opciones en alto nivel. “Solo pueden iniciar once y entrar cinco. Algunos quedarán afuera, pero todas las decisiones son para hacer crecer al equipo”, explicó el entrenador. La clave está en la coherencia. Que el jugador que rota entienda que su momento llegará. Que el que inicia no se relaje. Que el colectivo esté por encima del objetivo individual. En un club del tamaño de Nacional, esa gestión es tan determinante como la táctica. Ospina avanza; prudencia con Chicho No todo es abundancia. El equipo ha tenido ausencias de peso. El arquero antioqueño David Ospina sufrió un pequeño desgarro en el bíceps femoral de su pierna menos hábil tras el amistoso ante Inter de Miami. La buena noticia es que ya inició la fase de readaptación en campo, el último paso antes de volver a competencia. Su regreso parece cuestión de semanas. El otro nombre que genera expectativa es el de Cristian Arango. El delantero no ha debutado y la razón es estrictamente deportiva. Su último partido oficial fue el 19 de octubre de 2025 con el San Jose Earthquakes ante el Austin FC, y tras casi cuatro meses sin competencia, el cuerpo técnico decidió no apresurar su estreno. Arango ha trabajado con intensidad, pero la puesta a punto exige más que preparación física: requiere ritmo real de juego y adaptación a la dinámica colectiva. El mensaje es claro: cuando debute, será en plenitud. Un invicto que ilusiona Como local, el equipo mantiene una racha sólida: 11 triunfos y dos empates desde que el actual entrenador asumió en propiedad. Más allá de los números, lo que entusiasma es la sensación de que hay una idea consolidada y un plantel comprometido. Los tres partidos aplazados en el calendario generan interrogantes, pero el técnico fue pragmático: “No depende de nosotros. Nos adaptamos”.