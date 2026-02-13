Suspensión de salario mínimo: el Gobierno Petro tiene 8 días para decretar uno nuevo

Tras la suspensión temporal del decreto del salario mínimo para 2026, el panorama laboral en Colombia ha entrado en un momento de incertidumbre.
El Consejo de Estado no solo suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo en $1.750.905, sino que también impuso una hoja de ruta inmediata para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Así las cosas, el fallo ordena a las entidades demandadas (Ministerios de Trabajo, Hacienda y Presidencia) la fijación sustitutiva del salario mínimo como una medida transitoria.
Esta decisión judicial deja en el aire un aumento que muchos ya veían reflejado en sus cuentas desde el 1 de enero, obligando a la administración del presidente Gustavo Petro a actuar contrarreloj para evitar un vacío legal que afecte a millones de ciudadanos.
