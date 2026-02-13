Suspensión de salario mínimo: el Gobierno Petro tiene 8 días para decretar uno nuevo

Tras la suspensión temporal del decreto del salario mínimo para 2026, el panorama laboral en Colombia ha entrado en un momento de incertidumbre. El Consejo de Estado no solo suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo en $1.750.905, sino que también impuso una hoja de ruta inmediata para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Así las cosas, el fallo ordena a las entidades demandadas (Ministerios de Trabajo, Hacienda y Presidencia) la fijación sustitutiva del salario mínimo como una medida transitoria. Esta decisión judicial deja en el aire un aumento que muchos ya veían reflejado en sus cuentas desde el 1 de enero, obligando a la administración del presidente Gustavo Petro a actuar contrarreloj para evitar un vacío legal que afecte a millones de ciudadanos. Lea más: ¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

¿Qué ordena exactamente el fallo del Consejo de Estado sobre salario mínimo?

El alto tribunal fue claro al suspender el incremento del 23,7%: se genera una necesidad urgente de regular la remuneración mínima para lo que resta del año mientras se resuelve la nulidad de fondo. Por ello, el fallo “ordena a las entidades demandadas la fijación sustitutiva del salario mínimo para la vigencia 2026 como decisión administrativa transitoria”. Esta orden recae directamente sobre los hombros del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

El punto de mayor fricción ahora es qué cifra incluirá este nuevo decreto transitorio. El Gobierno tendrá que decidir entre dos propuestas que quedaron sobre la mesa tras el fracaso de la concertación a finales de 2025. Por un lado está la propuesta de los gremios, que se decantaron por un alza del 7,21%, basada estrictamente en la inflación causada (5,3%) y la productividad (0,91%), buscando proteger la viabilidad de las mipymes y evitar cierres de empresas. Por otro lado, la propuesta de las centrales obreras, que decidieron irse por un incremento del 16%. Un punto alto que buscaba un aumento real significativo por encima del costo de vida, pero inferior al ambicioso 23% que el Gobierno intentó imponer bajo el concepto de “salario vital”.

¿Qué pasos siguen ahora para el Gobierno Petro?