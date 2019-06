En una cárcel de Itagüí, el color se convierte en esperanza de libertad

Llegar a este punto no fue fácil. Hace seis años no había ni lienzos ni pinceles, mucho menos presupuesto. Lo único que se tenía era una idea y mucha pasión. El dragoneante Carlos Rojas , custodio de los internos, compartía su trabajo en la cárcel con el amor por pintar. Era artista plástico del Instituto de Bellas Artes, estaba próximo a pensionarse, pero no quería irse sin, por lo menos, sembrar inquietudes.

Las manchas de pintura se entremezclan. Goteos, trazos y relieves, se funden en una talentosa expresividad. “A las obras hay que mirarlas de lejitos, con distancia, para poderlas apreciar”, dice Julián. Y su voz suena con autoridad.

Habla de técnicas y movimientos artísticos, como si se tratara de un experto que ha dedicado toda su vida a la pintura. Pero Julián y el arte solo empezaron a caminar juntos a su llegada a la cárcel.

“Cuando me trajeron, mi único propósito era aprovechar el tiempo. Empecé a estudiar, me voy a graduar de una tecnología en Administración de Empresas Agropecuarias, porque a mí me encanta el campo, aunque ahora no pueda verlo. Y en el tiempo libre también quería hacer cosas y empecé a buscar: me metí a talla en madera, pero el polvo me hacía daño; intenté tallar en cuero, pero no me gustó; hasta que un día el dragoneante Rojas me invitó a su clase de dibujo. Empecé con palitos y bolitas y luego encontré en la pintura una pasión”, manifestó.

Julián le agradece al arte “haberme dado paciencia y buena actitud. Me despejaba para no entrar en conflicto con los compañeros, porque en los patios de acá hay mucho ocio, mucho letargo, es mejor buscar qué hacer”.

Y aunque se declara fan de la obra de Kandinski y de Jackson Pollock, Julián ha desarrollado su propio estilo. “Como me sienta en el día, me sale la pintura. A veces no sé explicar los cuadros, pero también pienso que una obra no es para entenderla sino para apreciarla”.