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“Un presidente a favor de la minería estimula la inversión”: Richard Bishop, experto en minas

EL COLOMBIANO habló con Richard Bishop, profesor estadounidense experto en minería, acerca de las oportunidades que tiene el país para este sector clave, más aún con la llegada de un nuevo gobierno.

  • Doctor Richard Bishop, profesor de la Universidad Virginia Tech, en la sala de redacción de EL COLOMBIANO. Foto: Horus Thor.
    Doctor Richard Bishop, profesor de la Universidad Virginia Tech, en la sala de redacción de EL COLOMBIANO. Foto: Horus Thor.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 7 horas
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El profesor Richard Bishop visitó Colombia y le sorprendieron las oportunidades que tiene la industria minera en el país. Es doctor en ingeniería de minas, docente de la Universidad Virginia Tech, cerca de Washington D. C. (EE. UU.), y miembro de varias juntas directivas del sector minero.

En esta entrevista con EL COLOMBIANO, habla de cómo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella puede favorecer la inversión en el sector de minerales críticos, así como de los efectos de la automatización sobre el empleo y los retos sociales y ambientales para hacer minería en territorios sensibles.

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