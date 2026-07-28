Uribe respaldó plan de De la Espriella para cerrar embajadas y consulados: “Colombia lo necesita”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en respaldo del plan de reestructuración del servicio exterior anunciado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella y calificó la medida como una iniciativa necesaria para aliviar las finanzas públicas del país. A través de su cuenta en X, Uribe escribió: "La reducción de embajadas y consulados anunciada por el presidente electo es una iniciativa que Colombia necesita. También Colombia debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales. Ese bienestar burocrático es insostenible”. El expresidente fue más allá y apeló a un argumento histórico para justificar el recorte. “En nuestra historia, cuando las comunicaciones eran a mula, remo y vela, teníamos embajadores que atendían varios países. Hoy la revolución comunicacional facilita adelgazar la burocracia para la salud de las finanzas públicas”, agregó.

El plan de De la Espriella

De la Espriella anunció este pasado domingo el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados Una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, al considerar que la actual estructura diplomática resulta demasiado costosa y no genera resultados concretos para el país. El plan contempla, además, la unificación de las representaciones diplomáticas ante Francia y la Unesco, así como ante Italia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). También incluye la decisión de no abrir una embajada en Palestina. Sin embargo, expertos han señalado que, en última instancia, esta decisión del presidente electo no es tan representativa si se quiere reducir el gasto e incrementar la austeridad en el Estado.

Un antecedente en el gobierno Uribe

La comparación hecha por Uribe no es casual. Durante su primer gobierno, en 2002, impulsó un proceso de reducción de embajadas y consulados.como parte de un programa de austeridad y reorganización del servicio exterior. Años después, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, varias de esas sedes diplomáticas fueron reabiertas, en el marco de una política de fortalecimiento de la presencia internacional de Colombia. Lea también: De la Espriella confirma cierre y traslado de embajadas: ¿qué significan estos cambios en la política exterior para Colombia? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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