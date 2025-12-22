Cancillería investiga y reubicó a embajador (e) de Colombia en Nicaragua por parranda vallenata con el prófugo Carlos Ramón González

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Óscar Iván Muñoz Giraldo, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, fue reubicado en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra, tras conocerse una parranda vallenata en la que apareció el prófugo Carlos Ramón González el pasado 11 de diciembre en ese país.

Muñoz era el Primer Secretario de Relaciones Exteriores, en carrera administrativa, y la decisión se tomó con el fin de evitar posibles interferencias u obstrucciones en el proceso.

En contexto: Embajador (e) de Colombia en Nicaragua también bailó con Carlos Ramón González en Managua

Sin embargo, el Ministerio aclaró que cualquier decisión que implique suspensión, destitución o eventual desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley.

“El Ministerio ratifica su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes, entregando toda la información y los elementos probatorios necesarios para garantizar una investigación clara, transparente y objetiva frente al señor Muñoz Giraldo y cualquier otro funcionario eventualmente involucrado”, indicó el Ministerio.

Lea también: ¿Habrá responsables? Cancillería abre investigación por aparición de prófugo Carlos Ramón González en evento oficial en Nicaragua