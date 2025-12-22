x

Cancillería investiga y reubicó a embajador (e) de Colombia en Nicaragua por parranda vallenata con el prófugo Carlos Ramón González

Óscar Iván Muñoz pidió autorización para utilizar recursos de la sede diplomática con el fin de realizar una parranda vallenata donde se vio a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el caso de la Ungrd.

    Óscar Iván Muñoz y el prófugo Carlos Ramón González, señalado por el caso de corrupción de la Ungrd. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
Colprensa
22 de diciembre de 2025
bookmark

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Óscar Iván Muñoz Giraldo, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, fue reubicado en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra, tras conocerse una parranda vallenata en la que apareció el prófugo Carlos Ramón González el pasado 11 de diciembre en ese país.

Muñoz era el Primer Secretario de Relaciones Exteriores, en carrera administrativa, y la decisión se tomó con el fin de evitar posibles interferencias u obstrucciones en el proceso.

En contexto: Embajador (e) de Colombia en Nicaragua también bailó con Carlos Ramón González en Managua

Sin embargo, el Ministerio aclaró que cualquier decisión que implique suspensión, destitución o eventual desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley.

“El Ministerio ratifica su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes, entregando toda la información y los elementos probatorios necesarios para garantizar una investigación clara, transparente y objetiva frente al señor Muñoz Giraldo y cualquier otro funcionario eventualmente involucrado”, indicó el Ministerio.

Lea también: ¿Habrá responsables? Cancillería abre investigación por aparición de prófugo Carlos Ramón González en evento oficial en Nicaragua

La fiesta fue denunciada por W Radio a través de un video en donde se ve que González asiste a una parranda vallenata en el Teatro Nacional de Nicaragua y promovida por la propia Cancillería de Colombia.

El evento, denominado noche vallenata colombiana, se realizó el pasado 11 de diciembre, y un video grabado ese día muestra cómo Carlos Ramón González sigue huyendo de la justicia, mientras que el gobierno ayuda a protegerlo, de la mano de Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

¿Por qué la justicia busca a Carlos Ramón González?

En Colombia esperan la comparecencia ante la justicia del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.

González es acusado de tres delitos en el país por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exfuncionario, quien tiene asilo político del Gobierno de Nicaragua, fue señalado como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que, entre septiembre y octubre de 2023, Carlos Ramón González “habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad” a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, detenidos por el mismo caso.

Se le atribuye ordenar la entrega de $3.000 millones con destino al senador Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, –bajo medida de aseguramiento–. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyde Pinilla, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, explicó esa entidad.

