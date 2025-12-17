Embajador (e) de Colombia en Nicaragua también bailó con Carlos Ramón González en Managua

Entre el sonido de canciones vallenatas se le vio, en la embajada de Managua, bailar a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el caso de la Ungrd. En este polémico video, que ha colmado la opinión pública desde el lunes de esta semana, resulta que también bailó, junto a él, el embajador encargado en Nicaragua de Colombia, Óscar Iván Muñoz. Justamente, por razón de esta parranda en Managua, este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que abrirá una investigación disciplinaria interna. Según la Cancillería, luego de que divulgaron las imágenes de esta fiesta que ocurrió el pasado 11 de diciembre en la capital nicaragüense, se le encomendó a la Oficina de Control Disciplinario investigar lo ocurrido. Lea también: ¿Habrá responsables? Cancillería abre investigación por aparición de prófugo Carlos Ramón González en evento oficial en Nicaragua No obstante, la polémica no solo recae en el evento, sino también en la gestión que promovió el embajador de Colombia en ese país para realizarla. Sobre esto, una carta enviada a la Cancillería divulgada por la W Radio, confirma que el evento realizado en Nicaragua, sí estaba previsto como una actividad vinculada a la Embajada de Colombia en ese país. Esta solicitud la remitió Óscar Iván Muñoz, encargado de Negocios de Colombia en ese país, en la que pidió autorización para utilizar recursos de la sede diplomática con el fin de realizar una parranda vallenata de cierre de año.

Fuentes de la Embajada le confirmaron al medio anteriormente citado que existió una intención absoluta de que el evento se desarrollara y se llevara a cabo en nombre de la sede diplomática. En un fragmento del documento, se lee que la fiesta “es una noche vallenata colombiana y se realizará de manera cofinanciada entre el teatro y la Embajada de Colombia en Nicaragua”.

¿Quién es Óscar Iván Muñoz?

Este hombre, que supuestamente habría insistido en la realización de la fiesta en Managua, también fue visto bailando en el vídeo en el que se le ve a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, acusado en Colombia por tres delitos que lo involucran en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Cabe recordar que Muñoz habría sido el encargado de agilizar el trámite de residencia de González en ese país durante el mismo día en que se emitió la orden de captura en Colombia y que cuenta con una circular roja de Interpol. Actualmente, es el embajador encargado en Nicaragua y habría facilitado la presencia de Carlos Ramón en el evento de celebración.

El evento en Managua

El evento en el que se le vio al prófugo de la justicia se llamó “Noche vallenata Colombia”, y fue impulsado por la Cancillería colombiana el jueves de la semana pasada. Se llevó a cabo en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, ubicado en la capital del país a las 7 de la noche. En este evento se presentaron los músicos Camerata Bach y Albeiro González. De hecho, durante la mañana de este miércoles se conocieron unas nuevas tomas en las que se puede ver a González participando en la formación de un “trencito” en dicha parranda vallenata. Allí, se le ve también a Óscar Muñoz. En cuanto a esto, el presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre el escándalo a través de un mensaje que compartió por su cuenta de X (antes Twitter). Le puede interesar: De hombre de confianza de Petro a prófugo por corrupción: la caída de Carlos Ramón González En el mensaje asegura que Colombia no tiene embajador en Nicaragua porque ese país no le dio el “beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”. Además, a modo de represalia, dijo que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.

En medio de la controversia, la Embajada de Colombia en ese país intentó restarle importancia a la situación y sostuvo que el evento fue “abierto al público y con entrada libre”. Por su parte, la Cancillería señaló que no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. Le recomendamos leer: Embajada de Colombia en Nicaragua respondió por la parranda donde se vio al prófugo Carlos Ramón González, ¿quién pagó esa fiesta? Este diario intentó comunicarse con el embajador encargado; sin embargo, al cierre de esta nota, no se recibió respuesta. A menos de ocho meses de que finalice su estadía en la Casa de Nariño, este escándalo es uno más que se le suma al Gobierno Petro durante su gestión.

Según el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación en la fiesta de Carlos Ramón González. Foto: redes sociales

