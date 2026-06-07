Investigan a cuatro funcionarios del Inpec por fuga de alias Tito de una clínica en Pasto

Las autoridades investigan a un suboficial y tres guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por su presunta responsabilidad en la fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, “Tito”, señalado como tercero al mando del Frente Comuneros del Sur y reconocido además como gestor de paz. El escape ocurrió cuando el interno recibía atención médica en la Clínica Fátima de Pasto, capital de Nariño.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alias Tito permanecía recluido desde hace varios meses en el patio cinco de la cárcel judicial de Pasto. Según los reportes elaborados por los funcionarios penitenciarios, el cabecilla guerrillero manifestó durante aproximadamente una semana que padecía fuertes dolores abdominales y que requería atención médica urgente.
Las investigaciones revelan que no era la primera vez que se registraba una situación relacionada con un posible intento de fuga. Según se conoció, pocos días después de su captura, ocurrida en febrero de 2026, alias Tito habría intentado escapar cuando fue trasladado al Hospital San Pedro de Pasto. En aquella ocasión, el plan no prosperó y el interno continuó bajo custodia. Durante esa atención médica se le diagnosticó un cáncer, enfermedad que fue tratada por especialistas.