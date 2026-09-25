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¡Brillante! Niña de seis años rompió récord mundial femenino del Cubo de Rubik

Lian Yunzhi, conocida como ‘Zhizhi’, logró un promedio de 4.27 segundos en el Cubo de Rubik 3x3 y estableció un nuevo récord mundial femenino.

  • Con solo seis años, niña rompe el récord mundial femenino del Cubo de Rubik. FOTOS: Captura de video
    Con solo seis años, niña rompe el récord mundial femenino del Cubo de Rubik. FOTOS: Captura de video
Colprensa
hace 33 minutos
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Se llama Lian Yunzhi y empezó a practicar con el famoso Cubo de Rubik a los cuatro años. Hoy domina más de 1.300 algoritmos, entrena hasta tres horas al día y puede resolver un cubo en poco más de cuatro segundos.

Lian, conocida como ‘Zhizhi’, ya consiguió un lugar destacado en el mundo del Cubo de Rubik al establecer un nuevo récord mundial femenino en la modalidad 3x3.

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Con una impresionante velocidad y precisión, la pequeña logró un promedio de 4.27 segundos después de completar cinco resoluciones durante un torneo oficial, una marca que demuestra el nivel de precisión y velocidad que ha alcanzado a una edad muy temprana.

‘Zhizhi’ domina más de 1.300 algoritmos

El desempeño de ‘Zhizhi’ es resultado de un entrenamiento constante. Su progresión también ha sido especialmente rápida. Apenas unos días antes de conseguir su nueva marca, había establecido otro promedio récord de 4.52 segundos.

El nuevo registro de 4.27 segundos representa una mejora de 25 centésimas respecto a aquella marca y confirma la evolución de la joven competidora.

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Un video que circula en redes sociales y se ha viralizado en las últimas horas, muestra el recorrido de la menor, desde los entrenamientos diarios guiada por su padre, hasta los momentos en que compite y sorprende a sus amigos en la escuela con su agilidad mental. Un ejemplo de que el talento, cuando se acompaña de constancia y apoyo familiar, no tiene límite de edad.

Lian Yunzhi: la niña de seis años prodigio del Cubo de Rubik

El Cubo de Rubik, un rompecabezas mecánicotridimensional creado por el profesor húngaro Erno Rubik en 1974, es el juguete más vendido de la historia, con más de 450 millones de unidades despachadas, y esconde historias y datos fascinantes detrás de sus giros.

El cubo exige combinar memoria, reconocimiento de patrones, coordinación y velocidad para completar sus diferentes configuraciones. En el caso de Lian Yunzhi, su corta edad ha llamado especialmente la atención dentro de una disciplina en la que los competidores entrenan durante años para reducir sus tiempos.

Con su nuevo registro, ‘Zhizhi’ continúa sorprendiendo en las competencias oficiales y demuestra cómo la práctica constante puede llevar a resultados extraordinarios incluso desde edades muy tempranas.

En el caso de los hombres, el estadounidense Max Park, de 22 años, rompió en junio de 2023 el récord mundial armando un cubo de Rubik en 3,13 segundos en un evento celebrado en California.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el nuevo récord mundial femenino del Cubo de Rubik 3x3?
El nuevo récord mundial femenino en la modalidad 3x3 es de 4,27 segundos, conseguido por Lian Yunzhi, conocida como ‘Zhizhi’, tras completar cinco resoluciones en un torneo oficial.
¿Quién es Lian Yunzhi, la niña que rompió el récord del Cubo de Rubik?
Lian Yunzhi, apodada ‘Zhizhi’, es una joven competidora de Cubo de Rubik que comenzó a practicar a los cuatro años y actualmente domina más de 1.300 algoritmos.
¿Cuánto tiempo tardó Lian Yunzhi en resolver el Cubo de Rubik?
Lian Yunzhi consiguió un promedio de 4,27 segundos en cinco resoluciones durante una competencia oficial.
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