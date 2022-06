“Tenemos una serie de intervenciones con agencias de cooperación en nuestro país vinculados a la agenda de protección de los océanos y a la agenda de adaptación al cambio climático. Y creo que la coordinación con los demás presidentes, y el hecho de dialogar sobre temas que a todos nos atañe, pues me parece que es un muy buen balance de esta Cumbre, que no se adelantaba hacía cuatro años”.

¿Colombia puede liderar este nuevo acuerdo regional sobre migración, que promovió el presidente Biden, con base en lo hecho en el país con los venezolanos?

“Sin lugar a dudas, porque hoy Colombia tiene 1,8 millones de migrantes bajo un estatuto de protección temporal a 10 años, que es la política migratoria tal vez más fraterna y más humanitaria que se haya conocido en este hemisferio. Y hoy estamos acompañando esa entrega con las tarjetas del Estatuto de Protección Temporal, que es la tarjeta de identificación; el registro biométrico; el paso por toda una serie de secuencia informática para garantizar la mayor visibilidad, pero también la mejor atención en materia de servicios sociales. Ya tenemos casi 600.000 venezolanos en el Sisben. Esto demuestra que lo que Colombia ha hecho, sin ser un país rico, es tal vez la política migratoria más importante que tenga hoy el mundo”.

Pero, ¿sí es posible un acuerdo continental sobre migración cuando no se invitó ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba?

“Ellos no tienen por qué asistir, no deben asistir y no deben ser invitados, porque antes de promulgar la Carta Democrática Interamericana existía lo que se conoce como la Cláusula de Quebec. Y ahí queda absolutamente claro que en el sistema de cumbres no hay espacio para dictaduras ni para quebrantos institucionales del orden democrático”.

¿Cómo se debe trabajar la migración centroamericana, e incluso la africana que pasa por el continente, teniendo en cuenta el nuevo acuerdo suscrito?

“Dialogamos mucho sobre cómo prevenir esos flujos migratorios masivos hacia la frontera sur de Estados Unidos y, sin lugar a dudas, la mejor herramienta es a través de oportunidades. Nosotros tenemos absoluta claridad que hay que traer más inversión, inversión que traiga asentamientos de capital de largo plazo. Esos asentamientos de capital a largo plazo generen empleos y oportunidades. A más empleo y más oportunidades, menos presión migratoria se tendrá en la frontera sur de Estados Unidos”.