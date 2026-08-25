Expresidente Iván Duque tendría estas fichas en el MinAmbiente por su cercanía con el ministro Arjona

Varios exfuncionarios del Ministerio de Ambiente de Iván Duque vuelven al de Abelardo de la Espriella. Duque apoyó al primer mandatario en campaña y es cercano al ministro Fabio Arjona.
Según informó La Silla Vacía, fueron aliados en su gobierno (2018-2022), cuando Arjona era vicepresidente de la ONG Conservación Internacional.
A finales de julio, faltando pocos días para que se posesionara De la Espriella, Duque invitó a Arjona al Amazonas, donde le entregó un informe y aseguró que “la protección de la Amazonía no puede quedarse en discursos”. Allí también asistió el exministro de Ambiente de Duque, Carlos Correa, quien ha dicho que Arjona es un “monteriano que queremos de corazón”.
El evento fue en el marco de la Iniciativa Concordia para la Amazonía, una alianza público-privada para la defensa de ese ecosistema. Duque la lidera desde 2022, cuando dejó la Presidencia de Colombia.
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