¿Se eliminaron las horas extras en seguridad privada? Esto aclaró Fedeseguridad

La derogatoria de 11 circulares administrativas por parte del Ministerio del Trabajo generó una polémica en redes sociales por una supuesta eliminación del pago de horas extras y recargos nocturnos para alrededor de 400.000 trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, Fedeseguridad aclaró este martes 25 de agosto de 2026 que esa interpretación es falsa y que la decisión del Ministerio del Trabajo no elimina ninguno de los derechos laborales establecidos en la legislación vigente.

No es cierto que se elimine el pago de horas extras

Fedeseguridad señaló que no es cierto que la Resolución 2708 de 2026 del Ministerio del Trabajo haya eliminado el reconocimiento y pago de las horas extras, los recargos nocturnos u otros derechos laborales de los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada. Consulte: ¿Quiénes son los ministros con los patrimonios más altos del gabinete de Abelardo de la Espriella? La organización sostuvo que en redes sociales circula un documento falso en el que se asegura que, debido a la resolución, las empresas del sector dejarían de reconocer y pagar estos conceptos. Según Fedeseguridad, esa afirmación no tiene fundamento jurídico y puede generar confusión entre trabajadores, empresas y ciudadanos.

¿Qué cambió con la Resolución 2708 de 2026?

La Resolución 2708 de 2026 derogó 11 circulares administrativas expedidas durante el gobierno anterior. Entre ellas estaba la Circular 0040 de 2026, que contenía una interpretación del Ministerio del Trabajo relacionada con la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector de vigilancia y seguridad privada.

El punto central de la aclaración está en el alcance jurídico de una circular administrativa. Fedeseguridad señaló que este tipo de documento puede servir como orientación para aplicar la legislación, pero no tiene la capacidad de crear, modificar o eliminar derechos laborales establecidos mediante normas superiores. Por esa razón, la derogatoria de la Circular 0040 de 2026 tampoco significa que desaparezcan las obligaciones de los empleadores frente al pago de horas extras y recargos.

¿Las empresas de seguridad deben seguir pagando horas extras y recargos?

Sí. Fedeseguridad precisó que las horas extras y los recargos que correspondan deben continuar siendo registrados, reconocidos y pagados de acuerdo con la legislación laboral vigente.

En consecuencia, la Resolución 2708 no constituye una autorización para que las empresas del sector dejen de pagar estos conceptos a sus trabajadores. La organización insistió en que la derogatoria de una circular administrativa no puede entenderse como una modificación de los derechos laborales que están establecidos en normas de mayor jerarquía.

¿Qué dijo Fedeseguridad sobre los derechos de los trabajadores?

Las empresas afiliadas a Fedeseguridad reiteraron su compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral y con el respeto de los derechos de los trabajadores del sector. Entérese: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad ya cuesta 32% más por reforma laboral La organización destacó además la importancia de la labor que realizan diariamente miles de hombres y mujeres vinculados a la vigilancia y seguridad privada, quienes contribuyen a proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los colombianos. Fedeseguridad hizo un llamado a dirigentes políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos para que comprueben la autenticidad de los documentos que circulan en redes sociales y consulten las fuentes oficiales antes de compartir información relacionada con cambios normativos. La entidad también pidió analizar con rigor el alcance de las disposiciones antes de realizar afirmaciones que puedan llevar a interpretaciones equivocadas. La aclaración se produce en medio de la circulación de información que asociaba directamente la derogatoria de las 11 circulares con una supuesta eliminación de derechos laborales en el sector de vigilancia y seguridad privada. Para Fedeseguridad, la discusión sobre las condiciones laborales de los trabajadores requiere responsabilidad y precisión en la interpretación de las normas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La organización concluyó que la defensa de los derechos de los trabajadores exige verificar la información, acudir a fuentes oficiales y evitar la difusión de documentos o afirmaciones que no correspondan con el alcance real de las decisiones del Ministerio del Trabajo. Le puede gustar: MinTransporte no descarta retirar cámaras de fotomultas que incumplan requisitos Bloque de preguntas y respuestas: