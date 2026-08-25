¿Se eliminaron las horas extras en seguridad privada? Esto aclaró Fedeseguridad

La derogatoria de 11 circulares administrativas por parte del Ministerio del Trabajo generó una polémica en redes sociales por una supuesta eliminación del pago de horas extras y recargos nocturnos para alrededor de 400.000 trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada.
Sin embargo, Fedeseguridad aclaró este martes 25 de agosto de 2026 que esa interpretación es falsa y que la decisión del Ministerio del Trabajo no elimina ninguno de los derechos laborales establecidos en la legislación vigente.