Alias Primo Gay habría traicionado a las disidencias por diferencias con Chejo y ya trabajaría para Clan del Golfo

Las diferencias ideológicas y la pérdida de poder dentro de las disidencias de las Farc habrían llevado a que Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, haya decidido cambiar de bando y empezar a delinquir bajo la tutela del Clan del Golfo en el Norte y Nordeste antioqueño, según las autoridades.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general Luis Eduardo Martínez Guzmán, expresó que “Primo Gay hizo un acercamiento con el Clan del Golfo para trabajar con ellos. Ahora hace parte de esa estructura criminal denominada Clan del Golfo, y las disidencias, pues, ya están haciendo, digamos, anuncios para sacarlo de sus filas y colocarlo donde actualmente se encuentra”.