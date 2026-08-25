Alias Primo Gay habría traicionado a las disidencias por diferencias con Chejo y ya trabajaría para Clan del Golfo

Las diferencias ideológicas y la pérdida de poder dentro de las disidencias de las Farc habrían llevado a que Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, haya decidido cambiar de bando y empezar a delinquir bajo la tutela del Clan del Golfo en el Norte y Nordeste antioqueño, según las autoridades. El secretario de Seguridad de Antioquia, general Luis Eduardo Martínez Guzmán, expresó que “Primo Gay hizo un acercamiento con el Clan del Golfo para trabajar con ellos. Ahora hace parte de esa estructura criminal denominada Clan del Golfo, y las disidencias, pues, ya están haciendo, digamos, anuncios para sacarlo de sus filas y colocarlo donde actualmente se encuentra”.

Incluso las disidencias de las Farc habrían anunciado oficialmente el movimiento criminal de Uñates López, quien por años habría sido uno de sus hombres claves en el movimiento criminal en el Norte y Nordeste antioqueño, siendo uno de los hombres más crueles y sanguinarios de esta estructura, además de ser reconocido por su habilidad en el manejo de explosivos. “Lamentamos profundamente que ‘Primo Gay’ haya optado por la traición, dando la espalda a quienes en su momento fueron su familia, sus compañeros de lucha y, sobre todo, traicionando la confianza depositada por el pueblo antioqueño. Su camino ya no es el nuestro; su rumbo es contrario a la causa que defendemos con honor”, señalaron las disidencias en un panfleto. Entérese: Guerra del Clan del Golfo y las disidencias hizo desplazar a 200 familias de cuatro veredas de Ituango, Antioquia Al parecer, la negociación para que este cabecilla se integrara al Clan del Golfo tendría que ver con ofrecer información sobre campamentos, centros de operaciones, colaboradores y redes de apoyo de las disidencias para facilitar los ataques y, a cambio, Primo Gay se vería beneficiado de las ganancias por extorsiones a los mineros, campesinos y comerciantes el Norte y Nordeste.

Origen de la división

Las diferencias de la facción de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, con alias Primo Gay comenzaron cuando decidieron refortalecer el frente 5 de las disidencias, teniendo como eje central las operaciones en Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Para ese frente designaron a Uñates López, dejando a Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, como líder del frente 36. Esta determinación no habría dejado conforme a alias Primo Gay, según fuentes de inteligencia, porque le habrían quitado todo el poder en municipios como Amalfi y Anorí, donde estaría manejando la explotación ilegal de minerales, lo que le dejaría millonarios ingresos a sus arcas. Ante este movimiento y sus diferencias con alias Chejo, quien también se quejaba del protagonismo de Uñates López dentro de la estructura, pese a ser su subordinado, alias Calarcá habría designado a Primo Gay como nuevo líder del frente 5, aunque sin entregarle los suficientes recursos para operar. Entérese: Guerra del Clan del Golfo y las disidencias hizo desplazar a 200 familias de cuatro veredas de Ituango, Antioquia

Agudización del conflicto

Esta división, de acuerdo con el secretario Martínez y algunas fuentes judiciales, habría llevado a la agudización de las confrontaciones entre estos dos grupos armados en Briceño e Ituango, municipios donde recurrentemente se han presentado desplazamientos de las comunidades. En el caso de Ituango, 181 personas, de 91 familias, de cuatro veredas, se vienen desplazando desde el pasado 15 de agosto por las confrontaciones e intimidaciones de estos grupos armados, mientras que en Briceño el pasado 2 de agosto hubo otro caso de 77 familias que debieron abandonar sus hogares por más de una semana por la misma razón. Y el Clan del Golfo estaría aprovechando las habilidades de Primo Gay en la instalación de explosivos, puesto que a partir de su llegada habrían empezado a poner campos minados en distintos puntos, situación que llevó a que el pasado fin de semana un soldado muriera y otros tres resultaran heridos por la detonación de estas minas antipersonal. Le puede interesar: Alias Primo Gay, el cabecilla de las disidencias que estaría usando trampas para asesinar soldados en Antioquia

Otros movimientos de Primo Gay

Este no sería el primer movimiento entre grupos armados que haría este cabecilla. Por allá, en 2017, habría iniciado su trayectoria en el ELN como explosivista y su primera figuración tuvo que ver con un ataque terrorista en la vereda Los Trozos, de Anorí. Allí duró un año, puesto que los comandantes de este grupo guerrillero no vieron con buenos ojos sus actitudes protagónicas y algunas diferencias hicieron que se enfilara a las disidencias de las Farc, en el frente 36, también como explosivista. Debido a su fama y la efectividad de sus ataques, logró que para 2019 ya fuera cabecilla de escuadra y su movimiento más destacado en ese momento fue a desaparición forzada y posterior asesinado del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo en la vereda La Frisolera, de Campamento. Ocurrió en 2020. Para finales del año en cuestión era el segundo cabecilla del frente 36 y con ese poder estuvo detrás de la masacre de cuatro personas en la vía entre Angostura y Campamento el 30 de enero de 2023, en la vereda La Frisolera, de Angostura.

En esa masacre fueron asesinados Arley David Sánchez Madrid, de 18 años; Néider Suárez Estrada, de 19; Álvaro Esteban Adarve Hernández, de 26; y Fabio Andrés Hernández, de 20, a quienes sacaron de sus casas en la noche del domingo 29 y los ubicaron sin vida. Antes del crimen, se tomó una foto con las víctimas y la difundió en redes sociales. Recientemente se le implicó en la muerte de dos uniformados en ataques con explosivos en la vía entre San Andrés de Cuerquia y el Valle de Toledo y hasta en su momento se le implicó en la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, puesto que el comunicador tendría la idea de entrevistarlo. Finalmente, este segundo crimen se le atribuyó a Jhon Édison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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