A Jennifer Arias, expresidenta de la Cámara de Representantes, le suspendieron su título de maestría por los señalamientos que hay en su contra de presuntamente haber cometido plagio y otras irregularidades al momento de obtener su título.

La decisión contra Arias la tomó la Sección Primera del Consejo de Estado. La medida, de momento, es provisional. El alto tribunal evidenció que el título se logró sin el cumplimiento de todos los requisitos de la universidad.

La política se graduó como magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. El Consejo de Estado evidenció que los jurados de la tesis nunca acreditaron que la hubiese aprobado. Sin embargo, sus firmas quedaron estampadas en el formato de la universidad.

En la carpeta de egresada de la excongresista hallaron registros dudosos, archivos incompletos y un acta de sustentación falsa.

La exrepresentante del Centro Democrático debía sustentar su tesis de grado el 7 de abril de 2016. De ese día no hay registro de observaciones, preguntas o intervenciones de los jurados del trabajo de grado, John Marulanda y Carlos Giraldo. De hecho, los académicos afirmaron no tener recuerdo de estar presentes ese día.

“La verdad es muy difícil que haya sido jurado y no tenga al menos un correo de algo (...) Me preocupa que esté mi firma en la sustentación y si puedo contribuir más debo hacerlo porque, además, no recuerdo esa sustentación”, había señalado Marulanda en un correo enviado a la universidad.

El Consejo de Estado consideró las evidencias como una vulneración al manual de la Universidad Externado y, por tanto, el título de maestría de Arias quedó suspendido provisionalmente.

“Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno”, ha sido la insistencia de la política desde que se destapó su caso.