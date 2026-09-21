JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a cinco excomandantes de las Farc, ¿quiénes son?

Cinco excomandantes de las Farc fueron imputados por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Así lo informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 21 de septiembre.
Según el tribunal, la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que estas violencias “no fueron hechos aislados”, sino que “configuraron un patrón criminal ejercido en el marco de la disputa por el control territorial y social de esta región”. Esto se presenta bajo el Caso 05, que se refiere a la situación territorial de las regiones mencionadas.
La JEP añadió que este es el décimo patrón criminal identificado en ese caso, y que la decisión atribuye responsabilidad de mando a cinco antiguos comandantes de la antigua guerrilla “por no haber ejercido un control efectivo para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos por sus subordinados”.
Los comparecientes son conocidos con los alias de Calixto, Ricardo, Jaime Barragán, Monín y Leonel Páez.
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