Jorge Lemus, exdirector de la DNI, confirmó que ofrecieron bienes de la SAE y pagos a guerrilleros

Una nueva polémica rodea a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, luego de que Semana revelara un audio de una reunión entre Jorge Lemus, quien estuvo al frente de esa entidad, y Manuel Antonio Castañeda, conocido como el Narcochofer, un hombre señalado de haber servido como interlocutor entre sectores de la mafia y funcionarios del gobierno.

De acuerdo con la investigación publicada por Semana, en la grabación se habla de un supuesto acuerdo que contemplaba bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y gestiones para frenar algunas detenciones, a cambio de información entregada por fuentes vinculadas con estructuras criminales.

Antes de que el audio fuera divulgado, Lemus concedió una entrevista a Semana en la que entregó su versión sobre lo ocurrido. El exdirector de la DNI confirmó que este tipo de ofrecimientos se hacían a fuentes, pero sostuvo que no significaban necesariamente que los beneficios fueran a concretarse.