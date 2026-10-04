La foto y los detalles de Miguel Quintero en Bellavista antes de cumplir prisión domiciliaria

Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue reseñado este sábado 3 de octubre en la cárcel Bellavista, en Bello, como parte del procedimiento previo al cumplimiento de la medida de aseguramiento domiciliaria ordenada por un juez de control de garantías.

La reseña se realizó hacia las 11:30 de la mañana. Posteriormente, Quintero fue trasladado hasta el inmueble que fue acreditado ante las autoridades como su lugar de reclusión domiciliaria.

Se trata de una finca ubicada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota, al norte del Valle de Aburrá.

La decisión judicial fue adoptada el viernes 2 de octubre por el juez 27 de control de garantías de Medellín, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la Fiscalía, la investigación está relacionada con seis conatos que suman cerca de $17.656 millones y en los que, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, se habría producido una aprtropiación de recursos públicos por $2.481 millones. Estas afirmaciones hacen parte de la investigación y deberán ser debatidas durante el proceso judicial.

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Así las cosas, este lunes 5 de octubre continúan las audiencias de apelación contra la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta a Miguel Quintero.

En el mismo proceso, Sebastián Ortega también es investigado por estos hechos, pero permanece en libertad mientras avanza la actuación judicial. Como se mencionó, el proceso está relacionado con el presunto desvío de $2.481 millones en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.