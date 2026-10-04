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La foto y los detalles de Miguel Quintero en Bellavista antes de cumplir prisión domiciliaria

Miguel Quintero fue reseñado este sábado en la cárcel Bellavista antes de ser trasladado al inmueble donde cumplirá la medida de aseguramiento domiciliaria.

  • Miguel Quintero fue reseñado en la cárcel Bellavista, en Bello, antes de ser trasladado al inmueble donde cumplirá la medida de aseguramiento domiciliaria. FOTO: Cortesía.
    Miguel Quintero fue reseñado en la cárcel Bellavista, en Bello, antes de ser trasladado al inmueble donde cumplirá la medida de aseguramiento domiciliaria. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue reseñado este sábado 3 de octubre en la cárcel Bellavista, en Bello, como parte del procedimiento previo al cumplimiento de la medida de aseguramiento domiciliaria ordenada por un juez de control de garantías.

La reseña se realizó hacia las 11:30 de la mañana. Posteriormente, Quintero fue trasladado hasta el inmueble que fue acreditado ante las autoridades como su lugar de reclusión domiciliaria.

Se trata de una finca ubicada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota, al norte del Valle de Aburrá.

La decisión judicial fue adoptada el viernes 2 de octubre por el juez 27 de control de garantías de Medellín, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la Fiscalía, la investigación está relacionada con seis conatos que suman cerca de $17.656 millones y en los que, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, se habría producido una aprtropiación de recursos públicos por $2.481 millones. Estas afirmaciones hacen parte de la investigación y deberán ser debatidas durante el proceso judicial.

Puede leer: Miguel Quintero pasó de presumir su finca a tenerla por prisión domiciliaria

Así las cosas, este lunes 5 de octubre continúan las audiencias de apelación contra la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta a Miguel Quintero.

En el mismo proceso, Sebastián Ortega también es investigado por estos hechos, pero permanece en libertad mientras avanza la actuación judicial. Como se mencionó, el proceso está relacionado con el presunto desvío de $2.481 millones en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Miguel Quintero.
Miguel Quintero.

Críticas por el lugar donde cumplirá la medida

La decisión de que Quintero permanezca privado de la libertad en su domicilio generó cuestionamientos de sectores políticos de Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez expresó públicamente su desacuerdo con que la medida se cumpla en la finca de La Veta y afirmó que, según su posición, el inmueble habría sido construido con recursos relacionados con los hechos investigados.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, también cuestionó el lugar elegido para cumplir la medida y sostuvo que la vivienda habría sido construida y mejorada con recursos que, según su interpretación del caso, fueron objeto de apropiación.

Mientras tanto, la defensa de Quintero sostiene su posición dentro del proceso y la medida de aseguramiento no constituye una condena.

La Fiscalía Anticorrupción y la representación del Área Metropolitana anunciaron que apelarán la decisión para solicitar que la medida sea intramural. La segunda instancia deberá revisar los argumentos de las partes y determinar si mantiene o modifica la decisión del juez.

La fotografía de Quintero durante su reseña en Bellavista marca el inicio del cumplimiento de la medida mientras continúa el proceso judicial por los presuntos hechos de corrupción investigados.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Quintero es investigado por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2019 y 2023, cuyo valor supera los $17.657 millones. Según la hipótesis del ente acusador, pese a no ocupar un cargo público, habría intervenido en decisiones contractuales del AMVA y participado presuntamente en un esquema para favorecer a determinados contratistas.

La investigación también contempla posibles sobrecostos en la adquisición de kits durante la pandemia de covid-19, así como pagos por servicios de transporte que, según la Fiscalía, no se habrían prestado y recargas de telefonía celular que tampoco habrían sido ejecutadas.

Los contratos bajo investigación fueron celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía sostiene que algunos de estos convenios se habrían suscrito sin cumplir los requisitos legales y mediante un mecanismo que, presuntamente, habría permitido direccionar la contratación en favor de un beneficiario específico.

Lea aquí: En video | El apartamento paralelo de “minifiestas” que tenía Miguel Quintero en Medellín

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