José Manuel Restrepo revela que recibió mensaje sobre supuesto atentado en su contra: “Mi preocupación es mi familia”

En medio de la recta final de la campaña presidencial, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, reveló que recibió un mensaje en el que se advertía sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. Aunque aseguró que decidió continuar con sus actividades políticas, reconoció que la principal preocupación que le generó la situación fue la seguridad de su familia.
Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa Aquí y Ahora, de La FM, en la que el exministro de Hacienda y exrector universitario también se refirió al ambiente electoral, las controversias que han rodeado la campaña, las decisiones judiciales relacionadas con algunos de sus símbolos políticos y la manera en que terminó integrando la fórmula presidencial.
Restrepo explicó que, tras conocer la información sobre el supuesto atentado, puso el caso en conocimiento de su equipo de campaña y de las autoridades competentes. Sin embargo, aseguró que optó por seguir adelante con su agenda política.