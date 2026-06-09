Por orden judicial, Abelardo no podrá decir más “firmes por la patria” en su campaña

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda política la bandera de Colombia y el uso de las expresiones “firmes por la Patria” y “defensores de la Patria”. La fórmula tampoco podrá usar el escudo del país e imágenes alusivas a instituciones militares y de policía.

Esa determinación fue tomada después de una acción de tutela que interpuso el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos en contra del candidato presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el movimiento político “Defensores de la Patria”.