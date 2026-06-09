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Por orden judicial, Abelardo no podrá decir más “firmes por la patria” en su campaña

La orden también incluye que el candidato presidencial retire de su publicidad el uso de la bandera de Colombia, el escudo del país e imágenes alusivas a instituciones castrense.

  • El candidato presidencial ha hecho de la expresión “firmes por la Patria” un símbolo de su campaña. FOTO CORTESÍA
    El candidato presidencial ha hecho de la expresión “firmes por la Patria” un símbolo de su campaña. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda política la bandera de Colombia y el uso de las expresiones “firmes por la Patria” y “defensores de la Patria”. La fórmula tampoco podrá usar el escudo del país e imágenes alusivas a instituciones militares y de policía.

Esa determinación fue tomada después de una acción de tutela que interpuso el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos en contra del candidato presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el movimiento político “Defensores de la Patria”.

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