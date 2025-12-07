x

El gimnasta Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos en un atentado en Cúcuta, ¿qué pasó?

El hecho ocurrió este domingo. Se dice que fue consecuencia de un ataque a una torre de energía de la Empresa de Energía de Norte de Santander.

    Jossimar Calvo es uno de los mejores gimnastas que ha tenido Colombia en los últimos años. Foto: Colprensa
Brandon Martínez González

Deportes

Nátaly Londoño Laura

Tendencias

07 de diciembre de 2025
La madrugada del domingo dejó una escena de destrucción en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta y un nombre reconocido entre las víctimas: el gimnasta olímpico y campeón panamericano Jossimar Calvo. Él y su esposa resultaron heridos luego de quedar en medio de una explosión dirigida contra torres de energía de Cens. La Liga de Gimnasia de Norte de Santander confirmó que la pareja se movilizaba en su vehículo cuando ocurrió la detonación, un ataque que desató una cadena de emergencias en la ciudad.

Ahora, el impacto fue devastador: la onda explosiva alcanzó de lleno el automóvil en el que viajaba la pareja, que terminó completamente destruido. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde se recuperan de las lesiones. Los reportes preliminares indican que se encuentran fuera de peligro, pese a la violencia de la detonación y a la magnitud del daño causado en la zona.

La explosión ocasionó la caída de torres de energía y provocó la suspensión temporal del servicio en sectores de Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino. Cens Grupo EPM informó que el suministro ya fue restablecido en la mayoría de las zonas y que los equipos técnicos continúan en terreno para normalizar completamente la operación.

El 2025 ha sido un año complicado para el orden público en el país. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, este ha sido el año en que más atentados terroristas han ocurrido en el país. Sus registros tenían 25 a noviembre. La mayoría habían ocurrido en Cauca. Sin embargo, Norte de Santander había sido otra de las zonas más afectadas.

La cercanía de ese departamento con la frontera venezolana, así como el hecho de que el Catatumbo, una de sus regiones, sea la zona con mayor porcentaje de hectáreas de Coca en el país (28.000, aproximadamente, que son el 30% del total), ha llevado a que se recrudezca la violencia en esa zona del país.

¿Qué le pasó a Jossimar Calvo y su esposa?

En ese contexto, este domingo el deportista Calvo sufrió las consecuencias. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ocurrieron tres atentados con explosivos en Cúcuta, capital de Norte de Santander. Uno de ellos, ejecutado por el ELN, iba dirigido a tumbar unas torres de energía.

La onda expansiva de explosión impactó el carro en que iba el gimnasta olímpico Calvo, junto a su esposa, Gina Zambrano. De acuerdo con lo que se sabe, el Ford Fiesta rojo en el que se transportaban quedó destruido y, aunque el deportista y su pareja resultaron heridos, las lesiones no fueron graves.

Calvo, de 31 años y quien fue campeón mundial de gimnasia en 2013 en Bélgica, fue trasladado a un centro asistencial de la capital de Norte de Santander donde recibe, junto a su pareja, atención médica.

Las autoridades mantienen presencia reforzada en los puntos críticos, no solo para asegurar la zona, sino para avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer por completo lo ocurrido.

Nuestros portales

