El coronel explicó que el joven ingresó a la torre cuando “acompañaba a un familiar que iba a iniciar turno”. Aunque permaneció allí “por unos pocos minutos” y no estuvo frente a una pantalla operativa, sí llegó a ocupar una posición activa, lo cual constituye una falta grave. "Eso no puede pasar. Así sea un minuto, es una persona no autorizada en un puesto donde se presta el servicio de control de tránsito aéreo”, afirmó.

López Duque recalcó que, si bien no se comprometió la seguridad operativa ni hubo afectaciones al servicio, se trata de un hecho que no se puede permitir. "No hubo afectación al servicio ni a la operación aérea. Sin embargo, es un hecho que no se puede permitir y por eso se iniciaron las investigaciones disciplinarias y administrativas”, sostuvo.