Exministro Juan Carlos Pinzón denunció que la UNP le retiró su esquema de seguridad

“Hoy he sido notificado del retiro de las medidas de seguridad por parte de la UNP y del Gobierno Petro. Hay que decir que hoy los colombianos en general tienen miedo y están atormentados por los violentos”, apuntó el exministro Pinzón.

El exministro argumentó que el esquema de seguridad para él es necesario porque, mientras estuvo al frente del Ministerio de Defensa –entre 2011 y 2015–, propinó varios golpes a las estructuras del crimen organizado.

Entérese: “Reconozco que hubo insuficiencia”: director de la UNP sobre número de escoltas que debían proteger a Miguel Uribe

“Este no es un tema personal pero hago memoria que bajo el tiempo en que lideramos las fuerzas armadas nuestros militares y policías lograron grandes golpes, más de 118 contra jefes del terrorismo y la criminalidad”, apuntó el político.

Augusto Rodríguez, director de la UNP se refirió a la denuncia del exministro y aseguró que la protección “no es eterna”.

“Los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado porque no son de por vida, si así fuera, no alcanzaría ningún tipo de presupuesto. Tengo entendido que él ya cumplió el tiempo que ordena la norma para brindarle este servicio. Él tuvo el esquema en virtud del cargo, no del riesgo y su cargo ya terminó hace tiempo”, apuntó Rodríguez.