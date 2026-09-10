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Juez ordena a Presidencia retirar videos de De la Espriella caminando entre cadáveres tras bombardeos

El despacho ordenó ocultar de la cuenta oficial de Presidencia en Instagram las publicaciones en las que aparecen imágenes de cadáveres tras las operaciones militares en Guaviare y La Guajira.

  • El jefe de Estado publicó los videos para dar resultados del alcance de varios operativos militares en distintas regiones del país. Foto: Colprensa
    El jefe de Estado publicó los videos para dar resultados del alcance de varios operativos militares en distintas regiones del país. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de la ofensiva contra la criminalidad, el presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un cuestionado episodio al momento de presentar los resultados de un bombardeo en Guaviare. En las imágenes se vio al jefe de Estado caminando entre bolsas con cadáveres, un hecho que ahora llevó a un juez a ordenar a la Presidencia y al Dapre retirar esos videos de sus redes sociales.

La decisión se dio luego de una tutela interpuesta por el congresista Santiago Osorio (Pacto Histórico) y fue tomada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenó ocultar de la cuenta oficial de Presidencia en Instagram, @infopresidencia, los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre.

Puede leer: A ‘Bendito Menor’ le dieron un entierro de celebridad del crimen en La Guajira, ¿por qué?

Y es que estos videos generaron un fuerte rechazo a través de redes sociales, ya que en ellas se vieron imágenes de cadáveres en el piso envueltos con bolsas blancas relacionadas con las operaciones militares Azarías, en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en La Guajira.

En estos operativos se dio de baja a más de una veintena de criminales, incluido alias Bendito Menor, uno de los líderes criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y su pareja sentimental.

En el proceso también fueron vinculados Meta Platforms Inc., la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con el fallo, publicado por Caracol Radio, la medida busca proteger el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes del país, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, que establece una protección especial frente a contenidos que puedan generarles daño o sufrimiento psicológico.

Juez ordena a Presidencia retirar videos de De la Espriella caminando entre cadáveres tras bombardeos

¿Por qué se presentó la tutela?

El congresista Santiago Osorio, quien presentó la tutela, calificó la decisión como importante, especialmente por la protección de los menores de edad.

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“Estoy convencido de la necesidad de un Estado fuerte, capaz de defender a la ciudadanía y someter a la criminalidad, pero jamás aceptaremos un Estado que convierta a los cadáveres en utilería para alimentar el ego y la propaganda de quien gobierna. Por eso interpusimos una tutela para que el señor Abelardo de las Espriella elimine los videos que desde el morbo construyó y difundió durante las últimas semanas utilizando imágenes de personas muertas”, manifestó a Caracol Radio.

Osorio también pidió a la Presidencia y al Dapre cumplir con la orden judicial y retirar el contenido de sus redes sociales. “Hoy la justicia nos ha dado la razón porque hasta el espectáculo tiene límites, aunque a usted le cueste bastante entenderlos”, puntualizó.

Lea también: Gobierno De la Espriella tiene en la mira erradicación de 330.000 hectáreas de coca: así es el plan

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué un juez ordenó retirar los videos del presidente Abelardo de la Espriella en Instagram?
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá amparó una tutela al considerar que las publicaciones vulneraban el derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes, según el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, al exponer contenido impactante que puede causarles daño o sufrimiento psicológico.
¿Qué mostraban las imágenes compartidas en la cuenta oficial de la Presidencia?
Los videos del 2 y 4 de septiembre documentaban los resultados de las operaciones militares Azarías (en Guaviare) y Centinela de la Patria (en La Guajira), en los que se apreciaba al mandatario caminando entre cadáveres envueltos en bolsas blancas en el piso.
¿Quién promovió la tutela contra la Presidencia y el Dapre por estos videos?
La acción judicial fue presentada por el congresista Santiago Osorio, integrante del Pacto Histórico, quien argumentó que los cadáveres se utilizaron como “utilería” de propaganda e instó al Gobierno a respetar las restricciones éticas y legales en redes sociales.
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