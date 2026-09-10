Juez ordena a Presidencia retirar videos de De la Espriella caminando entre cadáveres tras bombardeos

En medio de la ofensiva contra la criminalidad, el presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un cuestionado episodio al momento de presentar los resultados de un bombardeo en Guaviare. En las imágenes se vio al jefe de Estado caminando entre bolsas con cadáveres, un hecho que ahora llevó a un juez a ordenar a la Presidencia y al Dapre retirar esos videos de sus redes sociales.
La decisión se dio luego de una tutela interpuesta por el congresista Santiago Osorio (Pacto Histórico) y fue tomada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenó ocultar de la cuenta oficial de Presidencia en Instagram, @infopresidencia, los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre.
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Y es que estos videos generaron un fuerte rechazo a través de redes sociales, ya que en ellas se vieron imágenes de cadáveres en el piso envueltos con bolsas blancas relacionadas con las operaciones militares Azarías, en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en La Guajira.