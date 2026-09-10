Más de 300 réplicas y un enjambre de 1.200 sismos; este es el balance del Servicio Geológico a un mes del terremoto

Más de 300 réplicas asociadas al temblor de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y un enjambre sísmico de más de 1.200 eventos en el departamento, reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), al cumplirse este jueves un mes del terremoto.

El balance, con corte al 10 de septiembre, fue entregado por Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, y da cuenta del monitoreo permanente que la entidad ha mantenido sobre la actividad sísmica en el departamento y en el resto del territorio nacional.

Según Tovar, las réplicas identificadas presentan profundidades mayores a 70 kilómetros, mientras que el enjambre sísmico caracterizado en Chocó se ubica a profundidades menores a esa cifra. El funcionario precisó que la red de estudios de deformación utilizó ocho estaciones episódicas GNSS, que registraron datos durante periodos de entre 96 y 120 horas.

Lea también | Tras un mes del terremoto: el reto de atender a 300.000 familias afectadas y de luto

Tovar indicó que equipos del SGC han recorrido más de 20 municipios y ciudades del país para evaluar los efectos del sismo, y explicó que, a partir del análisis de imágenes satelitales, la entidad identificó 240 movimientos en masa, de los cuales 81 fueron reactivados por el terremoto, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima.

De igual manera, especificó que los mayores daños se presentaron en construcciones vulnerables, antiguas o con deficiencias de mantenimiento, especialmente en viviendas de bareque, tapia pisada o adobe.