Gobierno De la Espriella tiene en la mira erradicación de 330.000 hectáreas de coca: así es el plan

El gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso concreto hacia el regreso de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. Con un plan piloto, el Consejo Nacional de Estupefacientes hizo oficial la resolución que pone en marcha una estrategia experimental para evaluar, bajo condiciones controladas, si la aspersión aérea puede volver a ser utilizada, siguiendo una de las promesas de campaña del presidente de la República. En contexto: Tras 11 años suspendida, Colombia inicia plan piloto de aspersión aérea: no será con glifosato Este plan contempla el uso de glufosinato de amonio, en lugar del tradicional glifosato. El cambio de enfoque para la lucha contra los cultivos de uso ilícito se da tras once años en los que la fumigación aérea estuvo suspendida. “Es una promesa que se hizo en campaña y será realidad, respetando absolutamente todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional sobre todos y cada uno de los puntos que en ella contiene; medioambiente, principio de precaución, todo se va a respetar”, dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Por ahora, la medida no implica que haya un programa de alcance nacional y el piloto duraría siete días calendario. Así mismo, tendría un cupo acumulado de 1.000 hectáreas en una zona seleccionada del país, próxima a una instalación de la Fuerza Pública. La idea venía sonando desde finales de agosto pasado, cuando el Ejecutivo derogó la norma que desde 2015 suspendió la aspersión aérea con glifosato. El presidente De la Espriella anunció que estaban buscando obtener evidencia técnica y científica antes de tomar una determinación de mayor alcance. Además, se da justo después de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien ve con buenos ojos el giro en la política de cultivos de uso ilícito. Esa administración descertificó a finales del año pasado al gobierno de Gustavo Petro, pero, según el alto funcionario, podría darse una especie de revisión con el cambio de Gobierno para recuperar la certificación de Estados Unidos, que incluye un apoyo decidido en la política de drogas.

¿Cómo será el plan piloto?

El experimento, sin embargo, tendrá límites estrictos, pues ordena que el piloto se desarrolle en una “fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable”. El documento tiene fecha de expedición del 18 de agosto de 2026 y fue publicado en el Diario Oficial. El órgano emisor de la resolución es el Consejo Nacional de Estupefacientes. La resolución fue firmada por Carlos Gónima Díaz-Granados, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa y presidente del CNE, y por Linda Giselle Suárez, secretaria técnica del organismo. Las coordenadas exactas y las rutas que seguirán las aeronaves permanecerán bajo reserva por razones de seguridad. Aunque el documento no revela públicamente el lugar, versiones conocidas por medios de comunicación señalan que el piloto podría desarrollarse en Putumayo durante la segunda semana de septiembre. La prueba tampoco podrá realizarse en cualquier territorio. La resolución excluye de manera expresa los parques naturales y demás áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas y centros de salud. También quedan por fuera los resguardos indígenas y los territorios de comunidades afrodescendientes que no cuenten con consulta previa.

Uno de los elementos centrales del experimento está en el químico que será utilizado. En cuanto al no uso de glifosato, el Gobierno autorizó, en cambio, la utilización de glufosinato de amonio 200 SL. Se trata de un herbicida que contaba con aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para actividades de erradicación terrestre y que ahora será sometido a evaluación mediante aplicación aérea. Dicho compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de la categoría II, correspondiente a sustancias consideradas “moderadamente peligrosas”, mientras que el glifosato es clase III, “ligeramente peligroso”, una categoría que ese organismo considera de mayor riesgo. La operación estará en manos de aeronaves tripuladas y será responsabilidad de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que tendrá a su cargo la planeación, supervisión, ejecución y los costos logísticos. La resolución establece, además, que la operación tendrá que detenerse ante cualquier circunstancia que pueda aumentar el riesgo de dispersión del herbicida o generar afectaciones ambientales. Entre las causales de suspensión están la lluvia, la presencia de inversión térmica, la pérdida de trazabilidad, fallas durante la operación o cualquier otro factor que pueda incrementar la deriva del producto. Además del límite de 1.000 hectáreas tratadas, el plan incluye que las labores en campo tengan una duración operacional máxima de siete días calendario. Pero la verdadera prueba comenzará después de que las aeronaves abandonen la zona. Una vez terminada la intervención, la Anla y el Instituto Nacional de Salud (INS) tendrán un plazo máximo de 60 días para elaborar y presentar al Consejo Nacional de Estupefacientes un informe técnico definitivo sobre los resultados del piloto.

Esto dijo la Corte sobre la fumigación

Entre los diferentes requisitos del alto tribunal hay precisiones clave. En la sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional ordenó no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG). Sin embargo, no reanudar es diferente a prohibirlo de manera definitiva. Por eso, cualquier gobierno que quiera retomarlo debe tener en cuenta varias condiciones. Entre ellas están la regulación del riesgo por parte de un órgano independiente del ejecutor, la evaluación permanente de los riesgos y la existencia de investigaciones científicas con garantías de rigor e imparcialidad. Puntualmente, se necesita un concepto favorable del Instituto Nacional de Salud, avales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y de la Aerocivil, así como la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

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