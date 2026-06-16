Juez le ordenó al presidente Petro no hacer propaganda electoral en X

Por medio de una decisión judicial, un juez de la República le ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de utilizar su cuenta personal de X, @petrogustavo, así como cualquier recurso, bien o plataforma vinculada a su cargo, para difundir propaganda electoral o mensajes que beneficien o afecten a los candidatos presidenciales.
Esta determinación llega a tan solo días de las elecciones de segunda vuelta. Justamente, en los días posteriores a los resultados de la primera vuelta —y hasta el mismo 31 de mayo—, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en redes sociales para desconocer lo que arrojaron las urnas y, según se ha señalado, publicar mensajes que dejan ver una participación presuntamente en política.
La medida provisional fue decretada por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín al admitir una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas, y estará vigente hasta que el despacho resuelva el caso de fondo.