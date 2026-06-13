Elecciones 2026: la Registraduría enviará 65 delegados a vigilar el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en el exterior

La Registraduría Nacional del Estado Civil enviará 65 delegados a los principales puestos de votación del mundo para vigilar dos momentos clave del voto colombiano en el exterior: el conteo y el diligenciamiento de las actas.
El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció cómo será ese despliegue, a dos días de que la jornada de votación para la segunda vuelta presidencial arranque este lunes 15 de junio. Todo está listo en 67 países y 116 consulados.
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Penagos precisó que los enviados se concentrarán en los pasos donde se cuentan y se registran los votos. “Verifiquen muy bien dos momentos que son importantes: el conteo de votos y el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de las actas”, dijo.
No es casualidad que el foco esté puesto en las actas y su publicación. En la primera vuelta circuló en redes un video que alegaba manipulación de los formularios E-14 en ciudades como Orlando, Miami y Los Ángeles, que el propio registrador desmintió al explicar que el material comparaba jornadas de votación distintas.