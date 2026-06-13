Elecciones 2026: la Registraduría enviará 65 delegados a vigilar el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en el exterior

La Registraduría Nacional del Estado Civil enviará 65 delegados a los principales puestos de votación del mundo para vigilar dos momentos clave del voto colombiano en el exterior: el conteo y el diligenciamiento de las actas. El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció cómo será ese despliegue, a dos días de que la jornada de votación para la segunda vuelta presidencial arranque este lunes 15 de junio. Todo está listo en 67 países y 116 consulados. Lea: Cambios en consulados de Miami y Houston para segunda vuelta: estas son las nuevas sedes Penagos precisó que los enviados se concentrarán en los pasos donde se cuentan y se registran los votos. “Verifiquen muy bien dos momentos que son importantes: el conteo de votos y el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de las actas”, dijo. No es casualidad que el foco esté puesto en las actas y su publicación. En la primera vuelta circuló en redes un video que alegaba manipulación de los formularios E-14 en ciudades como Orlando, Miami y Los Ángeles, que el propio registrador desmintió al explicar que el material comparaba jornadas de votación distintas.

¿Cómo serán las votaciones de la segunda vuelta presidencial en el exterior?

Para esta segunda vuelta hay 1.414.661 colombianos habilitados para votar en el exterior: 777.343 mujeres y 637.318 hombres. La jornada por fuera no es de un solo día, sino de casi una semana. Los ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas entre el 15 y el 20 de junio, y en 2.181 mesas el 21 de junio, repartidas en 253 puestos de 67 países. Según el registrador, entre Estados Unidos y España se reúnen cerca del 53% de los votantes en el exterior, en Venezuela alrededor del 13%, y Chile, Ecuador, Canadá y México suman otro 8%. En unos 10 países se juega cerca del 75% de toda la votación de la diáspora.

Más allá de la logística, la entidad pidió a candidatos y electores aceptar los resultados del 21 de junio y recordó que la primera vuelta transcurrió en calma, sin denuncias que sembraran dudas determinantes sobre el conteo. “Esperamos que no tengamos contratiempos, pues en la primera vuelta las cosas fluyeron bien y no tuvimos denuncias determinantes que pudieran dar lugar a dudas frente a los resultados”, concluyó Penagos. Lo que viene está marcado en el calendario. Los resultados preliminares del voto en el exterior se divulgarán el 21 de junio a partir de las 04:00 de la noche, hora de Colombia, cuando se cierren todas las mesas en el país.

Si soy colombiano y vivo en el exterior, ¿cómo puedo votar en la segunda vuelta presidencial?