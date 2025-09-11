Policía dijo que no tenía pruebas de “junta del narcotráfico” pero ahora hay hasta organigrama

Luego de insistir ante la opinión pública en que no había pruebas que confirmaran la existencia de la organización criminal conocida como la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN), el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, cambió de opinión y anunció un plan investigativo contra la organización criminal.

A principios de agosto, el oficial causó sorpresa en la opinión pública al declarar en una entrevista: “No tenemos certeza ni evidencia concluyente de que exista una estructura como tal, llamada junta del narcotráfico. Lo que sí podemos afirmar es que hay personas ubicadas en lugares como Dubái que inciden en el negocio del narcotráfico en Colombia. Estamos concentrados en los elementos materiales probatorios. Nada es descartable, absolutamente nada”.

El comentario fue sorpresivo, pues desconocía la historia de una organización delincuencial con capos muy reconocidos y extraditados, como Daniel “el Loco” Barrera; una serie de asesinatos de sus exmiembros en Bogotá; y las constantes referencias del presidente Gustavo Petro, que acusa a ese cartel de querer asesinarlo.

El jefe de Estado también ha dicho en múltiples escenarios que la NJDN es responsable, prácticamente, de casi todos los despachos internacionales de cocaína, al atribuirle su presunta jefatura sobre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, algo que no es cierto, pero que demuestra el nivel obsesión de Petro con este cartel.

Incluso llegó a insinuar que estaba detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. “Por ahí (del Medio Oriente) vino una orden de atentar contra un senador, como vino la de matar al Presidente”, aseveró el 20 de julio anterior, durante la instalación del periodo legislativo en el Congreso.

Por eso causaba extrañeza que la Policía Nacional no iniciara operaciones contra la NJDN, hasta el pasado 8 de septiembre, cuando el general Triana tuvo que dar un reversazo a sus declaraciones, luego de haber dicho un mes atrás que no había evidencia de que ese cartel existiera.

En una rueda de prensa en Bogotá, tras un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar y el alcalde Carlos Galán, anunció tres líneas investigativas en contra de la red ilegal.

“Algunos (de los integrantes ) se ubican en Bogotá y esto ha generado unos 15 homicidios entre 2019 y 2025”, reconoció, “todos asociados a temas de narcotráfico y lavado de activos”.

Señaló que en el equipo de trabajo habrá investigadores de la Dijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía, “para dar un resultado en el corto y mediano plazo frente a los autores intelectuales de estos hechos”.

En este orden de ideas, las tres líneas investigativas apuntan a: 1). Esclarecer los homicidios ligados a ese grupo; 2). Perseguir sus rentas ilegales, finanzas y testaferros; 3). Articulación con agencias internacionales para atacar las rutas de narcotráfico y compartir información.