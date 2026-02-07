Christian González pone a Colombia en el foco del Super Bowl, un día histórico para el país

El Super Bowl LX no será una final más en la historia de la NFL. Este domingo, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario donde New England Patriots y Seattle Seahawks definirán al campeón de la temporada, en un evento que volverá a paralizar a Estados Unidos y a buena parte del mundo. Sin embargo, para Colombia, esta edición tendrá un significado especial: por primera vez, un jugador con ascendencia colombiana estará presente en el partido más importante del fútbol americano profesional. El duelo comenzará a las 6:30 de la tarde, hora nuestra, y promete una audiencia masiva. De acuerdo con reportes citados por ABC News, el Super Bowl LX se proyecta como una de las transmisiones deportivas de mayor alcance del año, movilizando no solo a la industria televisiva, sino también a sectores como el entretenimiento, la seguridad y la logística en la Bahía de San Francisco. En Colombia, el partido podrá verse en vivo a través de Disney+, mediante la señal de ESPN, con suscripción activa.

Christian, en la gran vitrina

El gran foco para el público nacional estará puesto en Christian González, esquinero de los New England Patriots. Nacido en Texas, de padre colombiano y madre puertorriqueña, González se ha consolidado como una de las cartas latinas más visibles de la liga y ahora hará historia al disputar un Super Bowl, algo inédito para Colombia en la NFL. “Es maravilloso. Amo ponerme el detalle en mi manga, estoy orgulloso de todos los latinos, de los colombianos. Es increíble sentir su apoyo y amor, siempre voy con orgullo”, expresó el jugador al referirse a lo que significa representar a la comunidad latina en el máximo escenario del fútbol americano. Su presencia no es un detalle menor. El puesto de cornerback es uno de los más exigentes del deporte, especialmente en una final, donde los mariscales de campo buscan sin descanso al eslabón más débil de la secundaria. Tener a González en el campo habla de confianza, jerarquía y del peso que ha ganado dentro del esquema defensivo de los Patriots.

Final con fuerte presencia latina

El Super Bowl LX también marcará otros hitos para la región. Será la primera vez que un jugador nacido en Venezuela, el pateador Andy Borregales (Patriots), dispute el partido por el título de la NFL. En total, entre ambos equipos hay seis jugadores con herencia latina o nacidos en Latinoamérica, una señal clara de cómo el fútbol americano ha ampliado sus fronteras. En New England, además de González y Borregales, aparecen nombres como Jaylinn Hawkins, de ascendencia panameña; Elijah Arroyo, ala cerrada con raíces mexicanas; y Federico Maranges, nacido en Dorado, Puerto Rico. Por el lado de Seattle Seahawks, dos jugadores integran la plantilla activa y uno más hace parte de la escuadra de práctica con ascendencia latina. Borregales, en particular, representa una historia llamativa: pasó de crecer en Caracas a enfrentar condiciones climáticas extremas en la final de la AFC y ahora se prepara para patear en un Super Bowl, un sueño que parecía lejano para un jugador latinoamericano hace apenas unos años.

Evento que va más allá del juego

El Super Bowl no solo es deporte. La duración promedio del evento ronda las tres horas, con 60 minutos de juego efectivo, múltiples pausas comerciales y un descanso de 15 minutos tras los dos primeros cuartos. Todo esto convierte al partido en una plataforma única para la publicidad, la música y el espectáculo. La demanda de entradas ha sido altísima, aunque con movimientos llamativos en el mercado. A mediados de enero, los boletos más económicos rondaban los 7.200 dólares, pero a medida que se acercó el partido, algunos precios se depreciaron hasta un 20 %, y en sitios de reventa oficiales llegaron a caer hasta un 50 % respecto a las ofertas iniciales. En cuanto a la transmisión, la NFL confirmó que NBC será la cadena encargada de llevar el partido en Estados Unidos, con opciones de streaming a través de Peacock y NFL+. La edición anterior del Super Bowl superó los 115 millones de televidentes, consolidándolo como el evento deportivo más visto del país.

Historia, rivalidad y legado

El enfrentamiento entre Patriots y Seahawks no es nuevo. Ambas franquicias ya se midieron en el Super Bowl XLIX (2015), uno de los partidos más recordados de la historia reciente, según recordó CBSSports.com. Ahora, más de una década después, se reencontrarán con un nuevo contexto y nuevas figuras. New England es una de las franquicias más exitosas de la NFL, con seis títulos de Super Bowl, todos ganados en el siglo XXI bajo la era de Tom Brady y Bill Belichick. Además, es el equipo que más veces ha disputado el “Super Domingo” (12) y el que más subcampeonatos acumula (5). De ganar, podría convertirse en el equipo más laureado en solitario de la liga. Actualmente, comparte ese honor con los Pittsburgh Steelers, también con seis títulos. Detrás aparecen franquicias históricas como Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, cada una con cinco campeonatos, aunque sin presencia en esta edición.

Histórico para Colombia

Más allá de estadísticas, audiencias y legado, el Super Bowl LX quedará marcado en Colombia por la presencia de Christian González. En un deporte que todavía busca consolidarse en el país, tener un representante en la final de la NFL abre una nueva puerta para el interés, la identificación y el crecimiento del fútbol americano entre los aficionados. En Santa Clara, ante millones de espectadores, González no solo jugará por un anillo: también representará a una nación que, por primera vez, tendrá un motivo directo para sentirse parte del mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos.

Un show marcado por artistas latinos

Desde la década de 1990, varias figuras latinas han dejado su huella en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, mucho antes de que Bad Bunny (foto) se convierta hoy en el primer artista en encabezar un show mayoritariamente en español. Entre los momentos más destacados están las presentaciones de Shakira y Jennifer López en 2020, un espectáculo histórico liderado por dos mujeres latinas con mensajes de diversidad e identidad; la participación del director venezolano Gustavo Dudamel en 2016, quien aportó un toque sinfónico junto a Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars; las actuaciones de Gloria Estefan en 1992 y 1999, claves en la consolidación del show como evento global; y la destacada intervención del trompetista cubano Arturo Sandoval en 1995, con un solo memorable junto a grandes figuras de la música.

Gran despliegue de seguridad