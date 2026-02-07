Primer simulacro electoral de 2026: así funcionó en medio de la alerta invernal

El simulacro se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas y la transmisión de información desde más de 125.000 mesas de votación , en condiciones similares a las que se enfrentarán durante la jornada electoral.

Colombia dio este sábado 7 de febrero el primer paso técnico hacia las elecciones de Presidencia y Congreso de 2026 con la realización del primer simulacro nacional de preconteo , un ejercicio diseñado para poner a prueba los sistemas que se usarán el día de los comicios.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, en el ejercicio participaron cerca de 19.000 personas encargadas de transmitir los datos y 14.000 responsables de recibir la información, lo que permitió someter a prueba la capacidad operativa y de comunicaciones de la entidad, incluso en medio de una fuerte ola invernal que afecta a varias regiones del país, donde la jornada será como en el resto del país.

“El ejercicio nos permitió verificar el comportamiento de las comunicaciones de la Registraduría en un contexto complejo”, explicó el registrador nacional Hernán Penagos, quien destacó la magnitud del simulacro y la respuesta de los sistemas.

El proceso contó con auditoría externa internacional desplegada en todo el territorio nacional, que acompañó y verificó cada una de las etapas del preconteo. Penagos estuvo presente en Cali, junto a la misión de observación internacional, supervisando en terreno la transmisión de datos y el funcionamiento de los sistemas.

Desde el Centro de Control Nacional en Bogotá, el simulacro también fue seguido por entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, así como por misiones de observación electoral y representantes de organizaciones políticas, quienes acompañaron el ejercicio como parte de las garantías de transparencia.

Para Salvador Romero, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), el simulacro replicó las mismas proporciones que se tendrán en las elecciones del 8 de marzo, lo que permite anticipar el comportamiento real del sistema durante la jornada electoral.

La Registraduría anunció que este no será el único ensayo. Según Penagos, se realizarán nuevos simulacros de preconteo y digitalización de actas, considerados fundamentales para verificar cómo se cuentan y consolidan los votos en Colombia de cara a los comicios de 2026.