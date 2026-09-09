Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no irá a prisión?

Un juzgado de Bogotá condenó a la joven Juliana Guerrero, tras hallarla culpable del delito de fraude procesal en calidad de autora, en el marco de la investigación por el escándalo de los títulos falsos en la Fundación Universitaria San José. La condena se produjo luego de que Guerrero llegara a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad.

Guerrero era una de las jóvenes protegidas por el expresidente Gustavo Petro, quien salió públicamente en su defensa cuando estalló el escándalo. El mandatario la presentó como una joven rebelde y fue durante uno de sus consejos de ministros, transmitido por televisión nacional, que el país escuchó por primera vez hablar de ella. La exposición, sin embargo, terminó poniéndola bajo el reflector y despertando la curiosidad por saber quién era esa joven a la que Petro le dedicaba elogios.

Con el paso de los días comenzaron a conocerse más detalles sobre Guerrero y su cercanía con el poder. La joven se movía en el círculo más íntimo del Gobierno y, en su afán por seguir escalando, buscó obtener títulos universitarios de manera irregular para convertirse en viceministra de Juventud.

“Cometí el error de mostrarla en una cámara de televisión y, como creyeron que tenían una relación sentimental conmigo, se fueron a destruirla. A Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Allí fue amenazada de muerte y tuvieron que exiliarse”, dijo Petro en su momento.

Tras un año de investigación, finalmente fue condenada a tres años, pero no tendrá una pena privativa de la libertad; además, deberá devolver $175 millones.

“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad con la juventud de este país (...). Esto no se trata de un simple error”, dijo el juez durante la diligencia.

Durante la audiencia, la Procuraduría solicitó evaluar compulsar copias para que Guerrero sea investigada por delitos contra la fe pública.