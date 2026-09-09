Prográmese con la Selección: estos son los horarios de los tres amistosos que jugará Colombia en fecha Fifa

81 días después de que terminara su participación en el Mundial de Norteamérica, la Selección Colombia de mayores volverá a jugar. El equipo criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, tendrá tres partidos amistosos entre finales de septiembre y los primeros días de octubre en Estados Unidos.
La Tricolor, que salió del Mundial en octavos de final, enfrentará a las selecciones de México, Paraguay y Perú en las fechas Fifa que se tienen programadas para el inicio de la última parte del año del calendario internacional.