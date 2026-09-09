Prográmese con la Selección: estos son los horarios de los tres amistosos que jugará Colombia en fecha Fifa

81 días después de que terminara su participación en el Mundial de Norteamérica, la Selección Colombia de mayores volverá a jugar. El equipo criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, tendrá tres partidos amistosos entre finales de septiembre y los primeros días de octubre en Estados Unidos. La Tricolor, que salió del Mundial en octavos de final, enfrentará a las selecciones de México, Paraguay y Perú en las fechas Fifa que se tienen programadas para el inicio de la última parte del año del calendario internacional.

¿A qué hora será el partido contra México y dónde se jugará?

El sábado 26 de septiembre, en el estadio M&T Bank de Baltimore, en el estado de Maryland, iniciará el proceso de preparación de la Selección Colombia para los retos que tendrá en los próximos años: la Copa América del 2028 –que se jugará en territorio norteamericano–, y las clasificatorias al Mundial del 2030.

Aquel día, desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia), se enfrentará contra el seleccionado mexicano en su primer juego preparatorio después de la Copa del Mundo. En esta convocatoria, Néstor Lorenzo tendrá retos de peso. Por un lado, tendrá que iniciar la construcción del nuevo proyecto deportivo que le permita consolidar un recambio generacional que evite que ocurra lo que pasó después de Rusia 2018, donde la transición costó. También tendrá que definir si llama o no a James Rodríguez –importante para temas publicitarios–, a pesar de que aún no tiene un equipo para jugar esta temporada y no juega desde los octavos de final de Norteamérica 2026–; mientras que deberá buscarle “reemplazo” a figuras como Juan Fernando Quintero, quien después de su participación en la Copa del Mundo manifestó que no volvería a la Selección.

¿Cuándo, a qué hora y dónde enfrenta Colombia a Paraguay y Perú?

La correría de la Selección Colombia en la fecha Fifa de septiembre y octubre será, por completo, en la Costa Este de Estados Unidos. Una semana después de su primer partido, los criollos viajarán a Harrison, en New Jersey, para medirse contra el seleccionado paraguayo en el estadio Sport Illustrated.

Ese encuentro frente a un rival con el que seguro peleará por un puesto en la parte alta de la tabla de posiciones de las eliminatorias de Conmebol se disputará desde las 7:00 p.m. (hora de nuestro país). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Entre tanto, el duelo contra el equipo nacional del Perú, con el que se cierra la primera ventana de amistosos después de la Copa del Mundo, se jugará el martes 6 de octubre en el estadio del Inter de Miami, ubicado en esa ciudad de Florida, desde las 6:45 p.m. de Colombia. Bloque de preguntas y respuestas: