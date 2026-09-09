Gobierno reglamenta la Ley Ángel y activa ruta contra el maltrato animal: así podrán actuar las autoridades

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reglamentó este miércoles la Ley Ángel y puso en marcha una Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, con el propósito de definir cómo deben responder las autoridades ante denuncias de violencia contra animales en Colombia. La medida, anunciada por el vocero oficial Miller Soto, articula a alcaldías, inspecciones de Policía, Policía, Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes para establecer responsabilidades y evitar demoras en la atención de estos casos.

La reglamentación contempla una clasificación de las denuncias según el nivel de riesgo, con tres categorías de respuesta: atención inmediata, atención prioritaria y seguimiento preventivo. Según explicó Soto, uno de los principales cambios está relacionado con los criterios que podrán tener en cuenta las autoridades para intervenir. Ya no será indispensable que un animal presente heridas o lesiones físicas visibles para activar una actuación, pues también podrán considerarse evidencias de dolor, miedo, estrés o sufrimiento. La ruta busca, además, que las instituciones tengan claridad sobre el procedimiento que deben seguir desde la recepción de una denuncia hasta las actuaciones correspondientes. El esquema estará acompañado de pedagogía sobre las consecuencias y sanciones penales relacionadas con el maltrato animal.

La historia de Ángel y el origen de la ley

La ruta toma como referencia el caso de Ángel, un perro que fue víctima de “extrema crueldad” en Saboyá, Boyacá, en 2021. Su caso dio lugar a una iniciativa que posteriormente se convirtió en la Ley Ángel, orientada a fortalecer las normas existentes para la protección de los animales. La Ley Ángel fue expedida el 18 de abril de 2025 y modificó el marco establecido por el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. La norma busca fortalecer la respuesta institucional frente a situaciones de maltrato y establecer mecanismos para que las denuncias sean atendidas según las condiciones de riesgo. La senadora Andrea Padilla Villarraga, de Alianza Verde y autora de la ley, se refirió a la reglamentación y agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, “por haber llegado a hacer”. “Llevábamos un año peleando por la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal. Ahora, logremos su implementación efectiva, municipio por municipio. ¡Cuenta con nosotros, contamos con usted!”, señaló la congresista en una publicación en X.

Por su parte, Arjona afirmó que el caso que dio nombre a la ley pasó a convertirse en una referencia para la aplicación de la nueva ruta. “Ángel se convirtió en un símbolo. Ahora su legado se convierte en acción. Porque una sociedad que protege a sus animales también demuestra qué clase de sociedad quiere ser. Por eso hoy damos un paso fundamental: una Ruta de Atención al Maltrato Animal”, afirmó el ministro a través de X.

La implementación de la reglamentación deberá permitir que las entidades territoriales y las autoridades que reciben las denuncias apliquen los criterios definidos y determinen la respuesta correspondiente según cada caso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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