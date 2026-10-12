De la Espriella acabó con comisión en Catar de exasesora de seguridad de Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer

El presidente Abelardo de la Espriella le ordenó formalmente al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, proceder con la cancelación inmediata de la comisión diplomática que cumplía la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar.

La capitana Lozano, quien durante la administración anterior estuvo al frente del esquema de seguridad de la ex primera dama Verónica Alcocer, deberá regresar a territorio nacional de manera urgente.

Esta decisión del Gobierno nacional se produce tras las explosivas declaraciones entregadas por Eva Ferrer, exasesora del gobierno Petro y persona cercana al entorno de Alcocer, durante una entrevista concedida a la revista Semana.

Allí, la exconsejera presidencial señaló directamente a la capitana Lozano y a Carolina Plata de ser las personas que supuestamente poseen un conocimiento exhaustivo sobre todos los desplazamientos, maniobras y movimientos ocurridos en el entorno de la ex primera dama durante los últimos cuatro años.

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Según la española, dicha destinación diplomática de la capitana no fue fortuita, sino una maniobra ejecutada justo antes de la salida del poder de Gustavo Petro. “La tienen ahora en la Embajada de Catar. O sea, la dejan colocada antes de marcharse. Para mí, esas son dos personas que han estado en todo el camino de Verónica estos cuatro años”, dijo Ferrer al medio mencionado.

Una vez se conoció la instrucción del jefe de Estado, la Policía Nacional confirmó que la oficial tiene la obligación de presentarse de inmediato en Colombia. Asimismo, los mandos institucionales evalúan, al parecer, la posibilidad de aplicarle la figura administrativa de llamado a calificar servicios para disponer su retiro formal.