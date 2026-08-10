Ojo: esto es lo que debe tener en su kit de emergencia ante alertas de réplicas

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en varias zonas del país durante la mañana de este lunes, persiste la posibilidad de que se presenten réplicas. Se tratan de movimientos sísmicos que pueden ocurrir minutos, horas, días e incluso semanas después del evento principal.
Aunque generalmente son de menor intensidad, estas pueden ocasionar nuevos daños en edificaciones afectadas y representar un riesgo adicional para la población.
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