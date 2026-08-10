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¿Quién era el hombre de 73 años que falleció tras fuerte sismo en Antioquia?

Las autoridades informaron que la primera víctima mortal del temblor de este lunes se registró en Támesis.

  • El municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño, fue uno de los más afectados por el temblor. FOTO: Jaime Pérez Munévar
    El municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño, fue uno de los más afectados por el temblor. FOTO: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
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hace 8 horas
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Los organismos de socorro confirmaron que el sismo de este lunes en Antioquia dejó una víctima mortal en el Suroeste antioqueño.

Según indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el fallecimiento ocurrió en el municipio de Támesis, en donde un adulto mayor, de 73 años, perdió la vida tras ser impactado por una roca en el abdomen.

“Antioqueños, con dolor reporto la muerte de un habitante de Támesis. El hombre, de 73 años, falleció producto del desprendimiento de una roca. Enviamos un saludo de solidaridad a su familia y a todo el pueblo de este bello municipio del Suroeste del departamento”, dijo el mandatario seccional.

Le puede interesar: Primer balance tras fuerte temblor en Antioquia: un hombre murió y hay daños en 40 municipios

Una víctima mortal y estragos en el Suroeste antioqueño

De acuerdo con informaciones de medios locales como Conexión Sur, el adulto mayor fue identificado como Rafael Toro, quien vivía en la vereda La Argentina.

El Suroeste antioqueño ha sido una de las subregiones del departamento en las que más afectaciones se han registrado por cuenta del evento telúrico de este 10 de agosto.

Además de ese deceso, en ese municipio se confirmó el desplome de una vivienda en el sector El Hoyo y se reportaron grietas en la iglesia principal.

En el corregimiento de Palermo la parroquia también presentó afectaciones, teniendo desprendimientos parciales del techo.

En el municipio de Jardín, el sismo sacudió fuertemente la iglesia principal y causó daños en su interior, así como en algunas edificaciones cercanas.

Entre tanto, en la vía de acceso a Titiribí también se reportan fallas.

De acuerdo con el último balance de la Gobernación, este lunes se han registrado daños en por lo menos 40 municipios, incluyendo afectaciones en 15 colegios y 5 hospitales.

Siga leyendo: ¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos municipios de Antioquia resultaron afectados por el sismo de este lunes?
La Gobernación de Antioquia confirmó daños estructurales en al menos 40 municipios del departamento, incluyendo afectaciones en 15 colegios, 5 hospitales, vías terciarias y templos religiosos, siendo el Suroeste la subregión más golpeada.
¿Qué pasó con el servicio del Metro de Medellín tras el fuerte temblor?
El Metro de Medellín suspendió de manera temporal su operación comercial para permitir que los equipos técnicos realizaran inspecciones rigurosas en las líneas férreas, estaciones y viaductos y así garantizar la seguridad de los usuarios.
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