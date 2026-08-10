¿Quién era el hombre de 73 años que falleció tras fuerte sismo en Antioquia?

Los organismos de socorro confirmaron que el sismo de este lunes en Antioquia dejó una víctima mortal en el Suroeste antioqueño.

Según indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el fallecimiento ocurrió en el municipio de Támesis, en donde un adulto mayor, de 73 años, perdió la vida tras ser impactado por una roca en el abdomen.

“Antioqueños, con dolor reporto la muerte de un habitante de Támesis. El hombre, de 73 años, falleció producto del desprendimiento de una roca. Enviamos un saludo de solidaridad a su familia y a todo el pueblo de este bello municipio del Suroeste del departamento”, dijo el mandatario seccional.

Le puede interesar: Primer balance tras fuerte temblor en Antioquia: un hombre murió y hay daños en 40 municipios