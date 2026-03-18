Kleidymar Fernández, señalada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, es la mujer más buscada en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) reveló este miércoles 18 de marzo el nuevo cartel de los delincuentes más buscados por homicidio en la capital del país y por los que ofrecen una importante cantidad de dinero por información que permita dar con su captura.
Le puede interesar: Esta sería la ubicación de la mujer del disfraz azul, señalada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno
El anuncio por parte de las autoridades destacó la presencia de Kleidymar Paola Fernández, quien se ha convertido en la mujer más perseguida por este delito en la ciudad, luego de ser señalada como la presunta determinadora del asesinato de un joven universitario.