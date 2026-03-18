Kleidymar Fernández, señalada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, es la mujer más buscada en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) reveló este miércoles 18 de marzo el nuevo cartel de los delincuentes más buscados por homicidio en la capital del país y por los que ofrecen una importante cantidad de dinero por información que permita dar con su captura. Le puede interesar: Esta sería la ubicación de la mujer del disfraz azul, señalada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno El anuncio por parte de las autoridades destacó la presencia de Kleidymar Paola Fernández, quien se ha convertido en la mujer más perseguida por este delito en la ciudad, luego de ser señalada como la presunta determinadora del asesinato de un joven universitario.

El recordado crimen en Chapinero

La institución vincula directamente a Fernández con la muerte de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de 21 años de la Universidad de los Andes atacado en la madrugada del 31 de octubre de 2025, en medio de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero. Según la investigación, la mujer habría instigado la agresión mientras vestía un disfraz de ‘Kitana’, personaje del videojuego Mortal Kombat. Por este caso, los autores materiales, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, ya fueron capturados y judicializados.

Los señalados responsables por la muerte de Jaime Esteban Moreno. FOTO: Captura de video de redes sociales y Policía Nacional

No obstante, Fernández, quien inicialmente recuperó la libertad mientras avanzaba el proceso, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 11 de diciembre de 2025, emitida por el Juzgado 69 de control de garantías. El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, afirmó que existen pruebas contundentes en su contra. “El país ha conocido los videos de los hechos donde participó Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y la señora Paola Fernández”, detalló a Noticias Caracol.

La recompensa de $10 millones: los otros objetivos del cartel

Y es que la Policía Metropolitana de Bogotá calificó a Fernández como “la más buscada en la capital por el delito de homicidio” y ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita su ubicación. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía denunciar a través de la línea segura cualquier dato sobre el paradero de esta joven. Junto a Fernández, el cartel incluye a siete hombres señalados por homicidios agravados y feminicidios en diversas localidades. -Horacio José Crespo Villeros: homicidio con arma de fuego en Tunjuelito. -David Stiven Rivera Cubides: ataque con arma blanca en Ciudad Bolívar. -Juan Carlos García Quitián: asesinato durante una riña en Ciudad Bolívar. -Óscar Libardo Rodríguez Rojas: presunto feminicidio de su esposa en Barrios Unidos. -Milton Alfonso Millán Piraján, alias El Gordo: homicidio con arma blanca en Rafael Uribe Uribe. -Harold Manuel Martínez Ayola, alias Campanita: muerte en riña en Kennedy. -Manuel Alejandro Castro Mora, alias Chencho: homicidio agravado en Suba.