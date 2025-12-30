Esta sería la ubicación de la mujer del disfraz azul, señalada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno, se encontraría actualmente en Venezuela, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para lograr su captura a nivel internacional. Conozca: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra mujer del disfraz azul implicada en el crimen de Jaime Esteban Moreno De acuerdo con el ente acusador, la solicitud fue tramitada por la Fiscalía y ya fue aceptada por Interpol, lo que activa la búsqueda de Fernández en los países miembros de la organización policial internacional. Así lo confirmó la fiscal delegada Deicy Jaramillo, quien aseguró que la circular roja ya está vigente.

El homicidio ocurrió el 31 de octubre, en la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá, luego de que Moreno saliera de la discoteca Before Club junto a su amigo Juan David Cárdenas. Según la investigación, el joven intentaba evitar un conflicto, pero fue seguido y posteriormente atacado por Juan Carlos Suárez, quien habría actuado con el apoyo de Ricardo González.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía —que incluyen videos de cámaras de seguridad y testimonios— señalan a Kleidymar Paola Fernández como presunta determinadora del crimen. Según los relatos, la mujer habría incitado la agresión y alentado a los atacantes, además de acusar a la víctima de “acosar mujeres” dentro del establecimiento nocturno. Lea también: Fiscalía acusó formalmente a sospechosos de matar al estudiante de Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno El expediente indica que, de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 50 años de prisión.

Kleidymar Paola Fernández , también conocida como “la mujer del disfrazs azul” es señalada por la Fiscalía como presunta determinadora del crimen. FOTO: Policía.

¿Cómo va la investigación?

Mientras tanto, el proceso judicial continúa en Colombia. La Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de preacuerdos con otros de los implicados. Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, ha sostenido acercamientos con el ente acusador para explorar una eventual negociación, que podría implicar una rebaja de pena si acepta cargos por homicidio doloso agravado. En otras noticias: “El Costeño”, señalado como el ‘cerebro’ del magnicidio de Miguel Uribe, deberá responder por otro crimen La familia de Jaime Esteban Moreno no se ha opuesto a una eventual negociación. Su abogado, Camilo Rincón, señaló que este tipo de salidas jurídicas pueden contribuir a una justicia “material, eficaz y eficiente”, siempre que se garantice verdad y responsabilidad penal. Con la circular roja activa y la información que ubica a la presunta determinadora en Venezuela, las autoridades esperan avanzar en la cooperación internacional para lograr su captura y judicialización.

