Esta sería la ubicación de la mujer del disfraz azul, señalada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno, se encontraría actualmente en Venezuela, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para lograr su captura a nivel internacional.
De acuerdo con el ente acusador, la solicitud fue tramitada por la Fiscalía y ya fue aceptada por Interpol, lo que activa la búsqueda de Fernández en los países miembros de la organización policial internacional. Así lo confirmó la fiscal delegada Deicy Jaramillo, quien aseguró que la circular roja ya está vigente.