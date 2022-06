El politólogo Sebastián Guanumen, quien hasta hace pocos días era una figura desapercibida de la campaña del Pacto Histórico, sigue dando de qué hablar. Esta vez de cuenta de un nuevo vídeo que evidenciaría que la estrategia digital de la coalición de izquierda –de la que él está a cargo– se asumió sin límites éticos, desde una posición de defensa y ataque.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, se escucha decir a Guanumen.