La polémica en torno a las denuncias contra Carlos Moreno de Caro, fundador de la Institución Universitaria de Colombia en Bogotá, sigue aumentando, pues involucra casos de egresados y excolaboradores que han alzado sus voces contra presuntos malos tratos por parte del excongresista.

Incluso, ante la presión sobre Moreno de varios testimonios que han salido a la luz sobre su comportamiento agresivo en contra de personal de la institución y los propios alumnos, las directivas de la Universitaria de Colombia calificaron su accionar como “reprochable” y anunciaron la suspensión de su vínculo con Moreno, quien a pesar de ser fundador, no tiene un rol activo desde hace siete años en la institución.

Acoso laboral

El denunciado maltrato verbal y comportamiento inapropiado por parte de Carlos Moreno de Caro, quedó evidenciado en cámara. En un video, el excongresista es visto reteniendo a trabajadoras en contra de su voluntad.

En video se observa al exparlamentario con los brazos sobre la puerta, impidiendo a sus trabajadoras salir de la oficina.“Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, y me tuvo encerrada”, detalló María Fernanda Ríos, asistente administrativa de la institución. Mientras su compañera le pide a él que la deje salir, Moreno le grita: “no hable conmigo, usted no me importa nada”.