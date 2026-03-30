Videos | Fuertes lluvias en Melgar provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en centro vacacional de Cafam

Una emergencia invernal ha generado gran preocupación entre las familias y habitantes de Melgar, Tolima, luego de que en plena Semana Santa se presentara el desbordamiento de las quebradas La Melgara y La Longaniza.
La situación se originó en la madrugada de este lunes, cuando alrededor de 100 familias se vieron afectadas por el aumento del nivel del agua tras una serie de intensas lluvias que se han venido registrando en este municipio.
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Algunos videos publicados en redes sociales evidencian la magnitud de esta emergencia, que también afectó a carros, motos y un centro vacacional de Cafam. Las imágenes muestran a una montaña que se vino abajo y afectó la vía Girardot - Bogotá en inmediaciones a la base militar de Tolemaida.