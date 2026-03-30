Videos | Fuertes lluvias en Melgar provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en centro vacacional de Cafam

Una emergencia invernal ha generado gran preocupación entre las familias y habitantes de Melgar, Tolima, luego de que en plena Semana Santa se presentara el desbordamiento de las quebradas La Melgara y La Longaniza. La situación se originó en la madrugada de este lunes, cuando alrededor de 100 familias se vieron afectadas por el aumento del nivel del agua tras una serie de intensas lluvias que se han venido registrando en este municipio. Entérese: Lluvias de este sábado en Medellín afectan viviendas y vías en San Antonio de Prado Algunos videos publicados en redes sociales evidencian la magnitud de esta emergencia, que también afectó a carros, motos y un centro vacacional de Cafam. Las imágenes muestran a una montaña que se vino abajo y afectó la vía Girardot - Bogotá en inmediaciones a la base militar de Tolemaida.

Precisamente, uno de los afectados relató los momentos en que la inundación alcanzó un nivel peligroso hacia la 1:30 de la madrugada, llegando incluso al centro turístico de la caja de compensación. “Afectó toda la zona F, las casas, donde básicamente viven entre 4 y 6 personas” del complejo turístico, explicó el damnificado a La FM. Además, dijo que los huéspedes tuvieron que evacuar de inmediato por sus propios medios ante la ausencia de un plan de emergencia.

“No tenían ningún plan de contingencia abierto para esta situación. Sabían que se estaba rebosando la quebrada y a todas las personas nos tocó manejar la misma situación”, expresó al medio citado y denunció que en ese instante no hubo ningún miembro de la seguridad que los apoyara, puesto que “nos tocó a nosotros lograr salir como fuera”.