No guarde el paraguas: la temporada de lluvias en Colombia se extendería hasta junio; hay 24 departamentos en alerta

La Ungrd y el Ideam presentaron un balance de las afectaciones de la temporada invernal que se viene presentando en el país, e informaron que las lluvias podrían extenderse hasta junio en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Le puede interesar: ¿Por qué ahora aparecen tantos huecos en las calles de Medellín? Experto explica las razones Según los análisis del Ideam, la temporada inició a mediados de marzo y podría extenderse hasta junio, lo que podría intensificar las lluvias en el centro y norte del país, aumentando riesgos como inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.

Frente a esta situación, la Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que mantiene monitoreo permanente a las condiciones en el Caribe y el Pacífico colombiano para la prevención de emergencias marítimas. Por su parte, la Ungrd informó que en lo que va de 2026 se han registrado más de 600 emergencias asociadas a las lluvias en 328 municipios de 24 departamentos que continúan en alerta, dejando 155 mil familias damnificadas.

“Colombia ha experimentado cambios en los patrones de lluvias, asociados a fenómenos de variabilidad, los cuales están generando precipitaciones por encima de promedios históricos, saturación de agua en los suelos y una mayor vulnerabilidad de los territorios, lo que los hace más propensos a eventos como movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, vendavales, entre otros”, detalló el comunicado de la Ungrd.

Los departamentos con más emergencias son Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Nariño, Cauca y Córdoba. Los eventos más recurrentes han sido movimientos en masa (295), inundaciones (160), vendavales (73) y crecientes súbitas (63). El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, instó a las autoridades territoriales a activar y actualizar planes de contingencia, monitorear puntos críticos, garantizar recursos para emergencias en los Fondos Territoriales, fortalecer la articulación institucional e iniciar la planificación ante un posible fenómeno de El Niño.

El fenómeno de El Niño podría llegar en el segundo semestre de 2026

Por otro lado, tanto la Ungrd, el Ideam y la Dimar, advirtieron la posible evolución hacia un fenómeno El Niño durante el segundo semestre de 2026, según modelos climáticos internacionales. De esta manera, declararon el estado de vigilancia, el cual cuenta con estrictas acciones de alistamiento en los territorios y preparación frente a posibles impactos.

El país enfrenta un escenario de alta variabilidad climática con precipitaciones atípicas en los primeros meses, temporada de lluvias de marzo a junio. FOTO: Camilo Suárez

“Entre los efectos asociados al fenómeno El Niño se encuentran: disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas, reducción de caudales en ríos y fuentes hídricas, incremento de incendios forestales y posibles afectaciones al abastecimiento de agua”, expresó la Ungrd. Las entidades les recomendaron tanto a alcaldes como a gobernadores que activaran los planes de contingencia, monitorearan puntos críticos y aseguraran recursos para emergencias en los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo.