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Lluvias de este sábado en Medellín afectan viviendas y vías en San Antonio de Prado

Intensas lluvias en Medellín generan deslizamientos, daños en viviendas y afectaciones en vías, mientras autoridades atienden emergencias y mantienen monitoreo permanente en quebradas de la ciudad.

  • Equipos de emergencia atienden deslizamientos en San Antonio de Prado tras intensas lluvias y caída de granizo. FOTO EL COLOMBIANO.
    Equipos de emergencia atienden deslizamientos en San Antonio de Prado tras intensas lluvias y caída de granizo. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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28 de marzo de 2026
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Las fuertes lluvias que se registran este sábado 28 de marzo en Medellín y el Valle de Aburrá han provocado emergencias en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las zonas sur y occidente, así como en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde también se reportó caída de granizo.

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El alcalde Federico Gutiérrez informó que los organismos de atención se encuentran desplegados para responder a las situaciones derivadas de las condiciones climáticas.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

De acuerdo con el reporte oficial, San Antonio de Prado concentra las principales emergencias. Allí se han registrado deslizamientos en vía pública en las veredas La Florida y El Salado.

Además, en la vereda La Verde se reportaron afectaciones a varias viviendas y a un vehículo, como consecuencia de las lluvias intensas.

El mandatario señaló que equipos de Bomberos Medellín, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y la Alcaldía atienden múltiples puntos críticos en la ciudad.

Asimismo, indicó que las autoridades se mantienen en estado de alerta y realizan un monitoreo permanente de las quebradas para prevenir riesgos adicionales, como crecientes súbitas.

Por su parte, el Dagrd informó que se mantiene en monitoreo permanente ante las lluvias registradas en Medellín, con especial atención en el aumento del nivel de varias quebradas en la ciudad.

Según el reporte, se declaró alerta naranja en las quebradas La Limona (San Francisco), Doña María (Santa Rita) y La Guayabala, en el sector Manzanillo, por incremento en sus caudales. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales.

¿Qué recomendaciones hacen a la ciudadanía?

Desde la administración distrital se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del riesgo, invitando a la población a seguir las recomendaciones oficiales y a mantenerse informada.

Las autoridades reiteraron la importancia de actuar con precaución ante las lluvias y reportar cualquier emergencia para una atención oportuna.

Entérese: Aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: inundaciones, granizo y alerta por crecientes en 6 quebradas

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