Los que le “hablan al oído” a Claudia López en la campaña

Desde que Claudia López fue alcaldesa de Bogotá, entre 2020 y 2023, se intuía que quería ser presidenta de Colombia. Hoy, su equipo de campaña más cercano está compuesto por varios de los nombres que la acompañaron cuando gobernó la capital. Algunos han estado desde antes, cuando era senadora de la Alianza Verde. Otras voces, por fuera de la campaña, también la apoyan en lo personal. EL COLOMBIANO habló con fuentes cercanas a la candidata para conocer quiénes le hablan al oído, sus roles en la toma de decisiones y sus perfiles. Desde hace años, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien también es su esposa, acompaña a López en temas políticos, aunque desde la campaña dicen que no tiene roles dentro de ella. En estas elecciones, la dupla que va más allá del matrimonio, ha sido de las principales opositoras de la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. De hecho, López renunció en 2024 argumentando que el partido estaba siendo cooptado por el petrismo y por la corrupción. La decisión de los verdes de irse con el aspirante del Pacto Histórico la bloquearía a ella y a otros sectores del partido de apoyarla en público en su carrera a la Presidencia. El paso al costado lo dio junto a Antanas Mockus, a quien históricamente han acompañado estos sectores. López señaló, al renunciar, que el Verde terminó cooptado por una “minoría petrista” —hoy mayoría—. A su vez, por el escándalo de corrupción de la UNGRD que salpicó a algunos de sus militantes como el expresidente del Senado Iván Name y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González Ahora bien, según las fuentes consultadas por este diario, las decisiones de campaña son horizontales; destacan que López escucha a su equipo y, dependiendo de la temática, resalta una persona u otra. Y, mientras el comité político es más de estrategia y seguimiento, el de campaña es más logístico, operativo y administrativo.

La campaña del exgabinete

Del gabinete distrital de la primera alcaldesa mujer de Bogotá hay varios perfiles que le hablan de cerca. Por ejemplo, la politóloga Nadya Rangel, que la acompaña en el tema programático. Es más, hasta principios de abril era la gerente de campaña, pero por temas personales cambió de rol. Fue secretaria de Hábitat de la alcaldía, y tiene experiencia con temas de gestión de organizaciones sociales y comunitarias de Bogotá, así como en planeación. Ahora, el nuevo gerente de campaña es Oscar Yesid Ramos Calderón, ingeniero ambiental, especialista en gestión pública. Es cercano a López desde que fue alcalde local de Chapinero, localidad de Bogotá, durante su administración. Otra ficha es Marilyn López, quien manda en los temas de comunicaciones. Tiene experiencia con medios como CM& y fue jefe de prensa de la Casa de Nariño durante la segunda presidencia de Juan Manuel Santos. A su vez, fue directora de Comunicaciones de la alcaldía de Bogotá de López desde 2021, en el que una de sus labores fue mejorar su imagen en un momento de aprobación baja. También, está Alejandro Gómez, que trata temas programáticos y políticos, con énfasis en salud, ya que fue secretario de Salud durante la Alcaldía de López. Es decir, enfrentó la emergencia sanitaria del Covid-19. Médico, con posgrados en Auditoría en Salud y Finanzas de la Universidad Eafit, dice que, aunque nació en Cali, se considera “paisa por adopción”. Incluso, en Medellín fue director de Salud Pública de la Alcaldía, entre otros cargos. También la acompaña Miguel Samper Strouss. Viene de la clase política tradicional; es hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano y fue viceministro de Justicia y director de la Agencia Nacional de Tierras durante el segundo gobierno de Santos. López lo conoció en su maestría en la Universidad de Harvard, en EE. UU. Eso tiene que ver con su rol en la campaña: se encarga del relacionamiento político con partidos y candidatos. Samper Strouss hace parte de la Alianza Verde tras renunciar al Partido Liberal en 2021 por diferencias con el apoyo al gobierno de Iván Duque. Una ficha joven es Alejandro Palacio Restrepo, con formación en Ciencia Política y Economía. Fue su secretario privado durante la segunda mitad de su alcaldía, y en campaña se le ha visto en diferentes espacios con la exalcaldesa. Sigue siendo su secretario privado y trata temas de agenda, seguimiento, análisis, articulación con equipos, entre otras tareas. En otras palabras, de todo un poco y al mismo tiempo. Durante la primera mitad de su alcaldía, el secretario privado fue Felipe Jiménez, quien trabajó con López en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando ella era congresista. Además, fue coordinador operativo de uno de los momentos más importantes de la carrera política de ella: la consulta anticorrupción. Hoy vuelve a acompañarla, en la campaña, donde también la respalda temas programáticos. Otro nombre de su alcaldía es Ignacio Pombo, de perfil financiero, que fue miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de la capital. En la campaña es gestor financiero, un rol fundamental, ya que es quien busca la plata que la campaña necesita para no pedir tantos préstamos. Esto, porque justamente la consulta del 8 de marzo implicó gastos muy altos.

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