Los que le “hablan al oído” a Claudia López en la campaña

Desde que Claudia López fue alcaldesa de Bogotá, entre 2020 y 2023, se intuía que quería ser presidenta de Colombia. Hoy, su equipo de campaña más cercano está compuesto por varios de los nombres que la acompañaron cuando gobernó la capital. Algunos han estado desde antes, cuando era senadora de la Alianza Verde. Otras voces, por fuera de la campaña, también la apoyan en lo personal.
EL COLOMBIANO habló con fuentes cercanas a la candidata para conocer quiénes le hablan al oído, sus roles en la toma de decisiones y sus perfiles.
Desde hace años, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien también es su esposa, acompaña a López en temas políticos, aunque desde la campaña dicen que no tiene roles dentro de ella.
En estas elecciones, la dupla que va más allá del matrimonio, ha sido de las principales opositoras de la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. De hecho, López renunció en 2024 argumentando que el partido estaba siendo cooptado por el petrismo y por la corrupción. La decisión de los verdes de irse con el aspirante del Pacto Histórico la bloquearía a ella y a otros sectores del partido de apoyarla en público en su carrera a la Presidencia.
El paso al costado lo dio junto a Antanas Mockus, a quien históricamente han acompañado estos sectores. López señaló, al renunciar, que el Verde terminó cooptado por una “minoría petrista” —hoy mayoría—. A su vez, por el escándalo de corrupción de la UNGRD que salpicó a algunos de sus militantes como el expresidente del Senado Iván Name y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González
Ahora bien, según las fuentes consultadas por este diario, las decisiones de campaña son horizontales; destacan que López escucha a su equipo y, dependiendo de la temática, resalta una persona u otra. Y, mientras el comité político es más de estrategia y seguimiento, el de campaña es más logístico, operativo y administrativo.